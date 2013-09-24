30. september er frist for å søke støtte til å delta på Trade Mission under Tokyos Houku Music Fest.

Tokyos Hokuo Music Fest er en årlig festival som viser frem det beste innen elektronika, rock og metall de fem nordiske landene har å by på. Festivalen arrangeres av NOMEX (de nordiske musikkeksportkontorene) og en av Japans største konsertpromotører, Creativeman.

I forbindelse med festivalen lyser Music Norway ut bransjetilskudd for deltakelse på den nordiske Trade Mission 21.-22 november.

På messen kan man møte japansk musikkbransje, og knytte viktige nettverk. Programmet vil bestå av en dag med nettverkstiltak, bransjemiddag, samt to showcaser hvor nordiske band vil bli presentert. Under Trade Mission vil du få et eget bord hvor du kan representere deg/ditt firma. Japansk musikkbransje vil bli invitert til å treffe de nordiske selskapene. Det vil bli laget en informasjonsfolder i forkant hvor alle som deltar på messen blir presentert. Det blir i tillegg oppfordret til å sette av tid til egne møter og eventuelle oppfølgingsmøter.

Music Norway vil legge vekt på søkere som allerede har forbindelser i Japan, og som representerer flere utøvere. Tilskuddet vil være på 8000 kr til et begrenset antall aktører.

