24.09.2013
- Red.

30. september er frist for å søke støtte til å delta på Trade Mission under Tokyos Houku Music Fest.

Tokyos Hokuo Music Fest er en årlig festival som viser frem det beste innen elektronika, rock og metall de fem nordiske landene har å by på. Festivalen arrangeres av NOMEX (de nordiske musikkeksportkontorene) og en av Japans største konsertpromotører, Creativeman.

I forbindelse med festivalen lyser Music Norway ut bransjetilskudd for deltakelse på den nordiske Trade Mission 21.-22 november.

På messen kan man møte japansk musikkbransje, og knytte viktige nettverk. Programmet vil bestå av en dag med nettverkstiltak, bransjemiddag, samt to showcaser hvor nordiske band vil bli presentert. Under Trade Mission vil du få et eget bord hvor du kan representere deg/ditt firma. Japansk musikkbransje vil bli invitert til å treffe de nordiske selskapene. Det vil bli laget en informasjonsfolder i forkant hvor alle som deltar på messen blir presentert. Det blir i tillegg oppfordret til å sette av tid til egne møter og eventuelle oppfølgingsmøter.

Music Norway vil legge vekt på søkere som allerede har forbindelser i Japan, og som representerer flere utøvere. Tilskuddet vil være på 8000 kr til et begrenset antall aktører.

Les mer om Hokuo Music Night og betingelser.

Kathrine Synnes Finnskog

Pilot i USA

Music Norway har kontorer og relokaliseringsprogrammer i London og Berlin. Nå vurderer de utvidelse av det siste i New York.

Åpent møte om Jazzahead 2019 hos Music Norway. Ulrich Beckerhoff (v) og Burkhard Hopper deler tips og råd

Åpent hus om Jazzahead i Bremen: Tips, råd og forberedelser

Hard konkurranse for å nå gjennom, understreker tysk og britisk musikkbransje.

Collage NRK musikksatsing

Nysatsingen NRK-scenen: Norske musikere spiller på steder som betyr noe spesielt for dem

NRKs nye musikksatsing har premiere lørdag 1. oktober. – NRK-scenen vil kunne bidra til å åpne øyne og ører for...

Josefine Visescene vinner av Prøysenprisen

Josefine Visescene 30 år: Norges nasjonale visescene

I 2025 feirer Josefine Visescene hele 30 år med konserter, og har blitt et sted med nasjonal betydning – som...