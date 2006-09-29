Artister reagerer mot dårlig behandling

Å reise med fly er en ‘pain in the ass’ sier Martin Hagfors fra Home Groan/HGH. Bandene hans taper penger i forsøk på å lette lasten. Tekniker og musiker Robert Hofstad griper fatt i behandlingen av utstyret: – Henning er mild i sine uttalelser, sier Hofstad. Han kan fortelle om hoderystende behandling av spesialbagasje: – Utstyr kastes og veltes som om det var en sport å ødelegge.

Av Bjørn Hammershaug

Den kjente artisten Henning Kvitnes uttalte seg i går til Ballade om en situasjon mange musikere sliter med for tiden. – Mange med meg har i det siste blitt mer og mer frustrert over flyselskapenes behandling av våre instrumenter, sa Kvitnes.

I tillegg til dårlig behandling av verdifulle instrumenter og rekvisita tok Kvitnes også opp problemet i forhold til hvordan artister nå blir hardt rammet i forhold til overvekt: – At vi samtidig skal være nødt til å betale blodpriser ved overvekt for å komme oss på jobb, har blitt en ekstra økonomisk belastning, som ofte ikke er lagt inn i kontraktene våre.

Kvitnes mente at artist-Norge må stå samlet og kjempe for bedre reisevilkår. – Både forbund og musikere bør gå sammen, i et forsøk på å få til ordentlige avtaler, slik at vi faktisk kan komme oss på jobb, sa han, og oppfordret samtidig andre artister og musikere som har opplevd lignende om å fortelle om sine erfaringer.

Martin Hagfors fra Home Groan/HGH kan fortelle at situasjonen oppleves som ille:

Fortløpende forverring

— Som reisende overvektsarbeider er jeg helt enig i Kvitnes sin oppfordring. Vår behandling hos flyselskapene forverres fortløpende, forteller Hagfors til Ballade.

— I HGH/Home Groan har vi vært nødt til å slutte å ha med så mange instrumenter, effekter og rekvisita som vi ønsker, med andre ord forandret vårt uttykk for å reise med en totalvekt som er økonomisk forsvarlig. Vi har også sluttet å reise med merchandise (cd-er og t-skjorter), noe som ytterlig forverrer vår inntjening, samt at det skuffer en del av våre fans.

— Vi har fått godt innpakkede effekter og instrumenter knust og har mistet bagasje. Å reise med fly har blitt en reell “pain in the ass”, sier Hagfors.

Han mener artistene må velge mellom pest og kolera i forhold til hvordan instrumentene pakkes:

— Den store “catch 22” er at om vi pakker instrumenter I ATA-godkjente flightcaser må vi betale skyhøyt for overvekt, pakker vi i” vanlige” kasser risikerer vi at ting blir knust, og om ting er pakket i myke bager blir det garantert knust om vi ikke får det med om bord.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

En sport å ødelegge?

Musiker og tekniker Robert Hofstad støtter også Kvitnes’ frustrasjoner og sier at spesialbagasje utsettes for en hoderystende behandling:

— Dette er velkjent for meg som backlinetekniker og utøvende musiker. Henning er mild i sine uttalelser, synes jeg.

Hofstad forteller at han ved flere anledninger har tatt opp dette med lastemannskap, cargoavdelinger og serviceavdelinger på de fleste flyplassene i Norge.

— Det er mildt sagt hoderystende å se hvilken behandling utstyr som leveres som spesialbagasje får. Rack med store FRAGILE-merker dras av vognene og slippes rett i asfalten, utstyr kastes og veltes som om det var en sport å ødelegge.

Hofstad er sjokkert over det han har observert:

— Jeg har sneket meg til å smugtittet på lasting og lossing, og enda har jeg ikke sett noen som behandler utstyret med respekt. Ved de skadene på utstyr jeg og de jeg har jobbet for har fått, har klagesakene og bråket der omkring gjort at vi rett og slett ikke har hatt ork til å ta rundene i kverna. Bedre og dyrere flighter gjør i hvert fall ikke saken bedre. Behandlingen økes proporsjonalt med kvaliteten på innpakningen viser det seg.

Han maner til samhold mellom musikere og forbund:

— SAS Cargo på Gardermoen fortalte at det eneste som kunne hjelpe var å merke flightene med at de er utstyrt med shockcontroller. Eller koste på seg å faktisk ha shockcontroller i hver flight. Flyselskapene tjener gode kroner på artister som er på reise i dette landet, så en samling av musikerne og selskapene bør kunne resultere i en avtale om retningslinjer, regler og priser.

— Her må alle forbund virkelig ta ansvar, er Hofstads avsluttende oppfordring.

Andre artister eller musikere som har vært utsatt for noe lignende kan sende sine beretninger på e-post til ballade@mic.no.