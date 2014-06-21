Å skape forandring

Når de blir utfordret svarer de store festivalene at de booker etter kvalitet, ikke kjønn. Men det er en enkel unnamanøver, sier festivalarrangør Kjetil Moen.

Tradisjonen tro fylles årets festivalprogrammer med flere mannlige enn kvinnelige artister. Debatten om ubalanse i kjønnsfordelingen fortsetter, men flere og flere velger å ta tak i problemstillingen.

Kjetil Moen er en av disse. I slutten av juni arrangerer han Gut Feelings #5, en festival der fokuset blant annet ligger på å finne og løfte frem kvinnelige artister.

Moen mener at flere norske festivaler bør jevne ut andelen kvinner og menn som får spillejobber.

– De bør justere innsatsen litt i retning av kvinnene, sier han.

– Eksempelvis kan en bookingsjef på en festival som en dag sender ut tjue artisthenvendelser spørre seg følgende: ”kan jeg sende fem til, til kvinnelige artister?”. For mest sannsynlig var fordelingen i de første tjue veldig skjev.

Kjetil Moen mener det handler om å bruke posisjonen som stor og innflytelsesrik festival og samfunnsarena til å endre folks oppfatning av bransjen.

– Videre handler det om å gripe muligheten til å gjøre noen endringer. Festivalene bør gjøre bevisste valg og på den måten vise at de tar ansvar. En jevnere kjønnsfordeling på festivalprogrammene vil også bidra til at festivalene får et mer variert, interessant og rettmessig uttrykk, sier han.

Musikkopplevelsen viktigst

Pressesjef på Slottsfjellfestivalen, Siri N. Moen, sier at det er gode musikkopplevelser som står øverst på prioriteringslisten når de booker artister.

– Med det mener vi oppdatert, variert og en passe blanding av nyskapende/urbant og kjent/kjært innen pop, rock og tilliggende sjangre, samt at vi vier en stor plass til nye talenter. Men samtidig er det en sekundær kvalitet i bookinga vår som handler om at publikum skal føle tilknytning til de som står på scenen – og da er også kjønn blant utøverne verdt å ha med i bakhodet.

Som de fleste store musikkfestivaler har også Slottsfjell en mannsdominert line-up. Flere kvinnelige artister er likevel å finne blant årets headlinere, og Slottsfjell har derfor blitt omtalt som en festival med sterk kvinneprofil.

Siri N. Moen mener at hovedgrunnen til den generelt skjeve kjønnsfordelingen av artister er tilfanget av kvinner.

– Samtidig som man snakker om ubalanse må det jobbes aktivt med rekrutteringen. Og så kan jo alle ta en runde med seg selv på hvordan de møter jenter som spiller, jenter som vil styre lyd, jenter som produserer selv – og de jentene som ville ha gjort disse tingene men som aldri ble flinke nok fordi de slet seg ut av forventningene om at de ikke kan spille, styre lyd eller produsere.

Skaper motvekt

Fra Gut Feelings #5 er Kjetil Moens erfaring at de kvinnelige artistene som er spurt om å spille i mye større grad enn menn har takket ja.

– Det er et artig paradoks i debatten. Mange publikummere og folk-i-gata bryr seg nok ikke mye om kjønnsdebatten, men den er selvfølgelig like viktig for det, sier han.

– Det handler jo om å akseptere at det faktisk finnes en del strukturer, normer, vaner og forutsetninger i musikkbransjen som gjør at mange menn velger menn, og at mange menn ikke tar sjansen på kvinner og så videre. Og når man har erkjent dette, noe fersk statistikk rundt blant annet radiospilling og festivalbooking bekrefter, er folk mer klare for å gjøre noe med det.

Som et eksempel på dette viser han til Månefestivalen, som i år har booket kun kvinnelige frontfigurer.

Ifølge Jimmy Olsen, festivalsjef på Månefestivalen, er tanken bak årets kvinneprofil å skape en motvekt til de mange mannsdominerte festivalprogrammene.

– Det finnes et titalls festivaler som kun har mannlige artister uten at noen reagerer på det. Folk tar det for gitt, noe som i seg selv er bekymringsverdig, sier han.

Olsen har ikke tidligere vært bevisst på problematikken, og han forteller at årets line-up også er en motreaksjon til egen artistbooking.

– I fjor var bare 10-20 prosent av line-upen vår kvinnelige artister, noe jeg ble gjort oppmerksom på i ettertid. Det er så mange utrolig dyktige kvinnelige artister å ta av, så at vi tidligere har booket flest menn til å spille hos oss har bare vært av gammel vane, sier han.

– Det store argumentet bookingsjefer bruker er at kvinner ikke selger billetter, men det har vi motbevist med årets festival ved at den snart er utsolgt. Olsen mener det burde være helt problemfritt å holde seg innenfor en 40/60 prosents-fordeling av kjønn, den ene eller andre veien, når det gjelder artistbooking.

Mannsdominerte sjangrer

For festivaler med fokus på mannsdominerte musikksjangrer er utfordringen større, og festivalen Tons of Rock har utelukkende menn på plakaten i år.

– Tradisjonelt sett er sjangrene hardrock og metal, som vi har, overrepresentert av menn, sier Mads Martinsen som er festivalens head of booking.

Martinsen ser gjerne at flere kvinnelige artister kommer på banen innen hardrock og metal, men han legger vekt på at de booker de artistene de ønsker å høre, uavhengig av kjønn.

Balanse er målet

For å bedre kjønnsbalansen mener Siri N. Moen at nytenkning innen støtte og rekruttering må til.

– Uavhengig av hvor mye AKKS, Balansekunst, LOUD, med flere har å si, er det klart at noen jenter trenger et ekstra rom for å utvikle seg både som utøver og bransjefolk. Men en del tiltak som skal få opp andelen av de vi mener er underrepresentert kan framstå som lite attraktive, sier hun. -

Mange menn reagerer spontant negativt på kvoteringsgrep eller generelle argumenter for jevnere kjønnsfordeling i musikkbransjen, sier Kjetil Moen.

Han opplever at mange ikke har klart å skille det å løfte frem kvinner og å motarbeide menn.

– Det blir helt feil å tolke ønsket om høyere kvinneandel som et ønske om lavere mannsandel, men for å oppnå en høyere kvinneandel kommer man selvfølgelig ikke unna at menn må velges bort eller prioriteres ned. Men det store poenget er jo at dette vil føre til mer balanse, og det er jo det som er målet, sier han.