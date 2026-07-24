KA4A2408

Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Drammen

Når

18.09.2026 kl. 18:30

Prisinfo

Early bird før 1.9.2026, 300kr // Fullpris deltaker etter 1.9, 400 kr // Deltaker under 22 år, 200kr

Billetter
Om arrangøren

Drammen Sacred Music Festival

https://www.drammensacred.no/

Fylke

Buskerud

Signe Førre Kvartett er et spennende ensemble som forener folkemusikk fra ulike kulturer med jazz. Med utgangspunkt i musikalske tradisjoner fra blant annet Norge, Serbia, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria og Tyrkia skaper kvartetten et uttrykk som er både personlig, kraftfullt og grenseløst.

Kontrabassist, vokalist og komponist Signe Førre har markert seg som en av de mest spennende unge musikerne på den norske jazz- og folkemusikkscenen. Sammen med et band bestående av noen av landets mest etterspurte musikere tar hun publikum med på en musikalsk reise gjennom ulike kulturer, språk og tradisjoner.

Musikken bygger på et bestillingsverk skrevet for det historiske Finnesloftet på Voss i 2019. Her møtes jazz og folkemusikk i nye arrangementer, der tradisjonelle melodier får nytt liv gjennom improvisasjon, sterke rytmer og vakre vokaluttrykk på flere språk.

Konserten presenterer musikk fra det kritikerroste debutalbumet FAGERT, utgitt på Ta:Lik Records.

Medvirkende:
Signe Førre – kontrabass og vokal
Torbjørn Økland – trompet, bouzouki og gitarer
Irene Tillung – trekkspill
Kåre Opheim – trommer og perkusjon

Turnéen er støttet av FFUK, Fond for Lyd of Bilde/ Kulturdirektoratet og Norsk Jazzforum.

Ledige stillinger

Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog – fast stilling

Vestland | 16/08/2026
Asker kommune

Kulturhusleder

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Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

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Oslo Kammerakademi

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Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

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Troms musikkråd

Daglig leder

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Leder for program og produksjon

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Norsk musikkråd

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Oslo | 07/08/2026
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