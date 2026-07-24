Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Drammen

Early bird før 1.9.2026, 300kr // Fullpris deltaker etter 1.9, 400 kr // Deltaker under 22 år, 200kr

Signe Førre Kvartett er et spennende ensemble som forener folkemusikk fra ulike kulturer med jazz. Med utgangspunkt i musikalske tradisjoner fra blant annet Norge, Serbia, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria og Tyrkia skaper kvartetten et uttrykk som er både personlig, kraftfullt og grenseløst.

Kontrabassist, vokalist og komponist Signe Førre har markert seg som en av de mest spennende unge musikerne på den norske jazz- og folkemusikkscenen. Sammen med et band bestående av noen av landets mest etterspurte musikere tar hun publikum med på en musikalsk reise gjennom ulike kulturer, språk og tradisjoner.

Musikken bygger på et bestillingsverk skrevet for det historiske Finnesloftet på Voss i 2019. Her møtes jazz og folkemusikk i nye arrangementer, der tradisjonelle melodier får nytt liv gjennom improvisasjon, sterke rytmer og vakre vokaluttrykk på flere språk.

Konserten presenterer musikk fra det kritikerroste debutalbumet FAGERT, utgitt på Ta:Lik Records.

Medvirkende:

Signe Førre – kontrabass og vokal

Torbjørn Økland – trompet, bouzouki og gitarer

Irene Tillung – trekkspill

Kåre Opheim – trommer og perkusjon

Turnéen er støttet av FFUK, Fond for Lyd of Bilde/ Kulturdirektoratet og Norsk Jazzforum.