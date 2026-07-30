KA4A2408

Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Bodø

Når

15.10.2026 kl. 21:30

Prisinfo

Halv ti på torsdag 150 Kr // Sesongkort Ad Lib Jazzklubb 75 Kr

Billetter
Om arrangøren

Ad Lib Jazzklubb

https://www.adlibjazzklubb.no/2026/signe-forre-kvartett

Fylke

Nordland

Yay! Dette blir en skikkelig fin kveld på Dama di!

Signe Førre Kvartett blander folkemusikk fra ulike kulturer med jazz. Og resultatet er dritkult.

Signe Førre selv er bejublet kontrabassist i ferd med å stake ut sin musikalske karriere på festivaler i Norge, Europa og Asia, og med på veien har hun fått med seg et alle tiders band.

Hun komponerer og blander materiale fra norsk folkemusikk, og også fra Serbia, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria og Tyrkia. Jazz og folkemusikk møtes helt enkelt i en nydelig pose godt & blandet, og Signe selv synger på bl.a. serbisk, makedonsk, norsk og bulgarsk.

Førre forbi frysepunktet.
Intervju Ballade.no

Førre forbi frysepunktet

Konserten er en del av den eksklusive lanseringsturneen med Signe Førre Kvartetts kritikerroste debutalbum FAGERT på Ta:lik Records.

Og fagert blir det på Dama di denne aftenen, det kan vi love!

Besetning:
Signe Førre – kontrabass, vokal
Torbjørn Økland – trompet, bouzouki, gitarer
Irene Tillung– trekkspill
Tore Jamne – trommer, perkusjon

Konserten er i samarbeid med Halv ti på torsdag og Dama di.

Konsertinfo
Sted: Dama di
Torsdag 15. oktober kl. 2130
(dørene åpner 2000)

Sesongkort gir halv pris på denne konserten.

Album «FAGERT» på Spotify

Denne turnéen er støttet av FFUK, Norsk Jazzforum og Fond for lyd og bilde/ Kulturdirektoratet.

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