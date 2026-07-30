Signe Førre Kvartett – «FAGERT» i Bodø

Yay! Dette blir en skikkelig fin kveld på Dama di!

Signe Førre Kvartett blander folkemusikk fra ulike kulturer med jazz. Og resultatet er dritkult.

Signe Førre selv er bejublet kontrabassist i ferd med å stake ut sin musikalske karriere på festivaler i Norge, Europa og Asia, og med på veien har hun fått med seg et alle tiders band.

Hun komponerer og blander materiale fra norsk folkemusikk, og også fra Serbia, Nord-Makedonia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria og Tyrkia. Jazz og folkemusikk møtes helt enkelt i en nydelig pose godt & blandet, og Signe selv synger på bl.a. serbisk, makedonsk, norsk og bulgarsk.

Førre forbi frysepunktet.

Intervju Ballade.no

Konserten er en del av den eksklusive lanseringsturneen med Signe Førre Kvartetts kritikerroste debutalbum FAGERT på Ta:lik Records.

Og fagert blir det på Dama di denne aftenen, det kan vi love!

Besetning:

Signe Førre – kontrabass, vokal

Torbjørn Økland – trompet, bouzouki, gitarer

Irene Tillung– trekkspill

Tore Jamne – trommer, perkusjon

Konserten er i samarbeid med Halv ti på torsdag og Dama di.

Konsertinfo

Sted: Dama di

Torsdag 15. oktober kl. 2130

(dørene åpner 2000)

Sesongkort gir halv pris på denne konserten.

Album «FAGERT» på Spotify



Denne turnéen er støttet av FFUK, Norsk Jazzforum og Fond for lyd og bilde/ Kulturdirektoratet.