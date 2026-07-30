Signe Førre «FAGERT» i Mosjøen

Signe Førrre kvartett under «Smeltedigelen i Bakgården»

Signe Førre Kvartett er et meget spennende band med musikere fra ulike sjanger-bakgrunner som spiller en tilgjengelig blanding av jazz og folkemusikk fra ulike kulturer. Signe Førre er en særdeles dyktig komponist, bassist og vokalist som blander og behersker mange ulike musikktradisjoner og språk, noe som gir publikum en musikalsk reise fra blant annet Norge, via Serbia, Bulgaria, Makedonia, Bosnia og Tyrkia..

Signe Førre er i ferd med å stake ut en veldig spennende musikalsk karriere og spiller på festivaler i Asia, Europa og i Norge fremover. Med på veien har hun fått med seg et flott band med etterspurte musikere som har bakgrunn fra en lang rekke med band/artister som Vamp, Ole Paus, Anne Grethe Preus, Bjørn Eidsvåg, Tindra, Tore Brunborg, Helene Bøksle, Nils Økland for å nevne noen veldig få.

Signe Førre Kvartett består av:

Signe Førre – kontrabass, vokal

Torbjørn Økland – trompet, bouzouki, gitarar

Irene Tillung – trekkspill

Tore Jamne – trommer, perkusjon

Litt om musikerne:

Signe Førre debuterte som bandleiar allereie som 19 åring under Vossa Jazz 2014 saman med Elisabeth Lid Trøen på saksofon, Eivind Austad på piano og Håkon Mjåset Johansen på trommer. Ho har spelt konsertar med fleire kjende namn som Andy Sheppard, Marius Neset, Laura Jurd, Zoe Rahman, Dag Arnesen m.fl. Signe Førre har i tillegg sin eigen jazztrio med Eivind Austad på piano og Håkon Mjåset Johansen/ Raymond Lavik på trommer. Signe Førre har også en tysk booking agent som er i gang med å planlegge konserter i Tyskland for henne og hennes band. Hun har spilt konserter i Norge fra Risør i sør til Vadsø i nord der hun spilte på Varangerfestivalen 2023 og på Hilmarfestivalen i Steinkjer 2024.

Torbjørn Økland er kanskje mest kjend som gitarist i Haugesunds-gruppa Vamp frå 1991 til 2014. Dei har vunnet fleire Spellemannspriser, blant anna Årets Spellemann i 2006. Saman med Paul Hansen og Carl Øyvind Apeland, begge tidlegare Vamp- medlemmar, starta han i 2015 bandet Blest som gav ut sitt sjølvtitulerte debutalbum i 2017. Økland har vore benytta som musikar av ei rekkje kjende artistar, blant anna Helene Bøksle, Grethe Svensen, Hanne Krogh, Elin Furubotn, Anne Grethe Preus, Anita Skorgan, Rein Alexander, Mikis Theodorakis, Arja Sajonma, Lillebjørn Nilsen, Bjørn Eidsvåg, Di Derre m.fl.

Irene Tillung har spilt konserter og turneer i ulike land som Tyskland, USA, Storbritania, Vietnam, Danmark, Georgia, Nederland på North Sea festival, Estland på EBU Festivalen m.m Hun spiller i gruppen Tindra sammen med Åshild Vetrhus og Jorun Marie Kvernberg, har skrevet musikk til NRK-serien «EINAR» av Erling Borgen og til Kortfilmer vist NRK og på internasjonale filmfestivaler.Hun har egen duo med Tore Brunborg og har spilt med blant andre Ensamble Denada, Maria Schneider, Steinar Raknes, Ellen Brekken, Karl Seglem, Annbjørg Lien og Catriona McDonald m.fl. Hun har skrevet tingingsverk til Vossa Jazz 2020 «Irene Tillung med Ti pa? Taket» og til Førdefestivalen i 2021.

Tore Jamne er slagverker, og han har spilt med blant annet Nils Petter Molvær, Vamp, Trio De Janeiro, Leif Ove Andsnes, Nils Økland, Sigbjørn Apeland, Lars-Lillo Stenberg, Berit Opheim, Svein Olav Herstad m.m

Konserstart kl 17, dørene åpner kl 16:30. Velkommen!

Konserten er et samarbeid med Smeltedigelen Musikkfestival (Mo i Rana) og Sjøgato Jazz og Bluesklubb.

En stor takk til våre sponsorer: Sparebank 1 Helgeland, Kulturdirektoratet og Nordland Fylkeskommune.

Turnéen med Signe Førre Kvartett er støttet av FFUK, Norsk Jazzforum og Fond for lyd og bilde/ Kulturdirektoratet. Musikken på konserten fra det kritikerroste debutalbumet «FAGERT» på Ta:lik Records.