OPRIDE – opera for absolutt alle! 🌈🎶

Hva skjer når opera møter Pride? Jo – det blir OPRIDE! En sprudlende forestilling full av kjente og elskede arier, lekne duetter, store følelser, små overraskelser og masse latter.

Fantastiske sangere og virtuose pianister inviterer deg inn i operaens verden – enten du er blodfan eller bare nysgjerrig på hva opera egentlig kan være (spoiler: mye morsommere enn du tror 😉).

Dette er konserten for deg som elsker drama, glitter, sterke stemmer og gode historier – og for deg som aldri har vært på operakonsert før.

Kom og opplev opera slik den også kan være:

inkluderende, fargerik, nær og full av Pride! 🌈✨

Velkommen til OPRIDE – opera for alle!

Medvirkende

Renate Ekerhovd, sopran

Désirée B. Massari, mezzosopran

Mattis Austrheim, baryton

Erlend Jåsund, bass-baryton

Dorina Komani, klaver

Stefan Ibsen Zlatanos, klaver

Billetter

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30. Ingangsdøren er stor og rød og har messinghåndtak.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

Deretter trykker du «FORTSETT». Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en e-post til: info@operatilfolket.no

Bli medlem i Opera til folket/Gamle Raadhus Scene

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter på de fleste billetter på Gamle Raadhus Scene!

Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå inn på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.