Nordafrikansk kulturkveld med Atlas Band feat. Cheb Hocine

Bli med på feiringen av Nord-Afrikas unike rytmer og uttrykk når Atlas Band og Cheb Hocine inviterer til en konsert med gnawa, chaabi, raï og folkemusikk.

Lørdag 9. mai

Dørene åpner kl. 20

Gratis inngang!

Denne kvelden får du presentert tradisjonell nord-afrikansk musikk med raï fra den anerkjente sangeren Cheb Hocine, samt chaabi-musikk fremført av Abdelkader Ismailia og Hassan Agadir. Atlas Band står for musikken og de er dypt inspirert av marokkansk kulturarv, samt arabiske og afrikanske musikalske tradisjoner, og med et repertoar som inkluderer gnawa, chaabi, raï og folkemusikk.

På scenen:

Abdelkader Ismailia: En profilert chaabi-musiker, kjent for sine tekster og temaer som henter inspirasjon fra tradisjonell nord-afrikansk musikk. Chaabi spilles ofte i bryllup og til feiringer – dette er musikk som virkelig inviterer til dans!

Hassan Agadir: En talentfull marokkansk artist som har etablert seg i det norske musikkmiljøet. Han spesialiserer seg på chaabi og flere andre stilarter fra Sør-Marokko, inkludert Amazigh-tradisjonen.

Cheb Hocine: En perkusjonist og vokalist, kjent for å ha introdusert raï-sjangeren i Norge. Hocine, som kommer fra Oran i Algerie, kombinerer lokal folkemusikk med moderne popimpulser.

Karim Bouhlal: En talentfull fiolinist med marokkanske røtter, han bringer et unikt musikalsk perspektiv til scenen og samarbeider med andre musikere for å fremme kulturelt mangfold.

Ali Bouabdillah: Lederen av Atlas Band, som også spiller keyboard og vokal. Med over 30 års erfaring i det norske musikklivet, har han vært engasjert i kulturlivet siden 1994, og arbeider aktivt for å profilere marokkansk kulturarv.

Nordafrikansk kulturkveld arrangeres av Dynamo Generasjon, en frivillig organisasjon som jobber med musikkformidling fra Nord-Afrika.