MelaKlassisk: Amith Nadig og B.C Manjunath

Melahuset er et flerkulturell kulturhus i Oslo. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Velkommen til et musikalsk møte som utforsker og utvider de rytmiske mulighetene. Amith Nadig og B.C Manjunath er mestermusikere innen den karnatiske tradisjonen, og begge inkluderer jazz og andre musikktradisjoner i sine fremførelser.

Søndag 6. september

Dørene åpner kl. 16.30

Gratis inngang!

På scenen:

Amith Nadig – fløyte

B.C. Manjunath – Mridangam, konnakol

Om artistene:

Amith Nadig er en internasjonalt anerkjent fløytist og trollbinder publikum over hele verden med sin sømløse blanding av karnatiske tradisjoner, hindustanske impulser, jazz og fusjon. Hans musikalske reise er forankret i samspillet mellom den klassiske skoleringen og den utforskende innovasjonen.

Perkusjonist B.C Manjunath er kjent for sin rytmiske teft og spiller alt fra indisk klassisk musikk til moderne jazz, samtidsmusikk og andre musikktradisjoner. Han er en innovativ komponist som skaper unike rytmiske sykluser som Fibonacci- og trekanttall-tala, og stadig utvider de rytmiske mulighetene.