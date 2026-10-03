Lilleaker Live: Jon Svenungsson m/ band, Support Violetta Pesch

Velkommen til Lilleaker Live – områdets mest stemningsfulle og intime konsertscene! Her kan du nyte en variert konsertserie med musikksjangre du allerede liker, eller oppdage helt nye favoritter. Og det beste av alt? Inngangen er helt gratis! Konsertscenen ligger på Møllefossen Café, Lilleakerveien 2E – bare et par minutter fra Lysaker Stasjon.

Jon Svenungsson er en artist fra Stockholm, bosatt i Oslo. Med en utdanning i klassisk gitar som bakgrunn skriver han fengende indiepop med influenser fra blant annet 60-tallsrock, singer-songwriter og indiepop. Artister som Lars Winnerbäck, Future Islands, og The Tallest Man On Earth er viktige inspirasjonskilder. I september 2025 utkom debutalbumet «Över skogen långt bortom stan», og singelen «Mera stark och mindre svag» ble anbefalt og listet av NRK P3 Urørt. Siden det har Jon sluppet to EP-er og er nå i ferd med å fullføre sitt andre album, som ble spilt inn i Ocean Sound Recordings studio i våres. Platen planlegges å komme ut i starten av neste år. Bandet består av Olve Gravklev på trommer, Eskil Løkstad Hansen på gitar og Tomas Laukvik Nannestad på bass. Åpner konserten gjør Violetta Pesch, som opptrer med sin egen musikk for første gang!

Gratis inngang.

Konserten er støttet av Fond for lyd og bilde.

Promobilde av Marco Slaviero.