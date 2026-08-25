Likevel synger de – Liv Runesdatter Ensemble

Melahuset er et flerkulturell kulturhus i Oslo. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Vi ønsker velkommen til en vakker og gripende konsert der rytmiske, harmoniske strukturer og ornamentikk fra det osmanske riket, møter beslektede harmoniske strukturer fra den folkemusikalske haugianer-tradisjonen i Vestfold, og det hele rammes inn av poesi som hyller menneskeverdet, friheten og kjærligheten.

Dørene åpner kl. 18

Konsertstart kl. 19

Gratis inngang

«Dette er verda.

Vakrare enn det me likar å vita,

og meir skjør,

skjørare enn det me tåler»

Høsten 2026 feirer Liv Runesdatter 25 år som sanger, komponist og skapende kunstner! Til jubileumsturneen har hun invitert et internasjonalt kremlag av musikere, og fribyforfatter Mansur Rajih. Mansur Rajih og Liv Runesdatters samarbeid strekker seg over tolv år, og Livs musikk til Mansurs poesi er formidlet gjennom mer enn 350 konserter i Europa, Midtøsten og i Kaukasus, i samarbeid med musikere fra Azerbadsjan, Syria, Iran, Baluchistan,Palestina, Libanon og Norge.

På scenen:

Mansur Rajih – resitasjon

Liv Runesdatter – vokal

Ahmad Al-Khatib – oud

Torben Snekkestad – saksofon og klarinett

Andreas Bratlie – perkusjonist

Harpreet Bansal – fiolin

Svante Henryson – cello

—

Gjennom en kritikerrost, prisbelønt og allsidig karriere, har Liv Runesdatter skapt, produsert og fremført et bredt spekter av kunstneriske prosjekter. Hun turnerer over store deler av verden, og har samarbeidet med kunstnere fra mer enn 30 ulike land. Med en dyp fascinasjon for lyd og stemme, arbeider Runesdatter primært innen samtidsmusikk, klassisk musikk, viser og folkemusikk.

Mansur Rajih kom til Norge fra Jemen som Norges første fribyforfatter for snart 25 år siden. Han har vært politisk fange i 15 år, men ble samtidig omtalt som Jemens nasjonalpoet i moderne tid. Etter løslatelsen har han arbeidet både som poet og menneskerettighetsaktivist, og han har blant annet gitt ut fire kritikerroste diktsamlinger på norsk. Den siste diktsamlingen, «Der trærne sto» utkom høsten 2021.

Den anerkjente oudspilleren Ahmad Al Khatib er fra Palestina, men født og oppvokst i en flyktningeleir i Jordan, der familien har vært bosatt siden de ble tvunget på flukt på 60-tallet. Han begynte tidlig å lære oud og etter avsluttede studier, flyttet han til Ramallah for å spille og undervise. I 2002 tvang den politiske situasjonen ham til å forlate Palestina, og i 2004 bosatte han seg i Sverige, hvor han for tiden arbeider som lærer og foreleser ved Universitetet i Gøteborg. Han har samarbeidet med mange av de fremste representantene for arabisk musikk, utgitt mange plater, og har turnert i Midtøsten, India, USA, Europa og Brasil.

Den prisbelønte fiolinisten og komponisten Harpreet Bansal finner sitt uttrykk i skjæringspunktet mellom det vestlige og det østlige. Hun har gitt ut flere album og ble Spellemannsnominert for EP-en «States ofMind».

Saksofonist Torben Snekkestad har spilt med flere av de fremste europeiske orkestrene og en lang rekke improvisasjonsmusikk/jazzsamarbeid. Han var lenge bosatt i København og er nå professor ved Norges Musikkhøgskole.

Perkusjonist Andreas Bratlie er en allsidig og innovativ musiker som sømløst beveger seg mellom ulike sjangre.

Svante Henryson er et unikum av en musiker, svensk cellist og bassist, mottaker av Nordisk Råds Musikkpris.