Konsert: La Folia di Setra

La Folia di Setra er et sprudlende møte mellom barokk og folkemusikk, fylt av livslyst og klingende kraft.

Det er med musikk som det er med folk – vi har gjerne mer til felles enn det som skiller oss. En sommerdag som gjeter på 1700-tallet ute i Europa var nok ikke så ulik en dag i Norge – enten det gjaldt typen arbeid, lek og spill eller kjærlighet og lengsel. Og hvordan disse elementene kommer til uttrykk i musikken er muligens heller ikke så forskjellig som man kanskje skulle tro?

Den allsidige mezzosopranen Mari Askvik har med sitt rene, varme uttrykk og virtuose musikalitet, skapt seg en internasjonal karriere på den klassiske musikkscenen. I tillegg har hun helt fra barndomsårene i Aurland i Indre Sogn, også hatt folkemusikken som en naturlig del av sin musikalske palett. I dette programmet er hun derfor en perfekt lekekamerat for barokkensemblet SØLV som med sine to viola d’amorer, gambe og lutt, skaper en unik klangbunn for begge sjangre.

I La folia di Setra spiller barokkmusikken og folkemusikken hverandre gode ved at komponister som Vivaldi, Frescobaldi og Händel møter norske folketoner og ballader.

Medvirkende

Mari Askvik, mezzosopran og kvedar

Ingrid Økland, viola d’amore

Mari Giske, viola d’amore

Gunnar Hauge, gambe

Thomas Boysen, lutt

Billetter

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo. Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1, Oslo

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen. Rett ved siden av Rådhusgata 30.

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

Meld deg på via publikung.no

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Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL».

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Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

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