Barnesøndag: Den Magiske Operakofferten

🌟Vi inviterer deg og dine små til Den Magiske Operakofferten – en musikkteaterforestilling for barn over 3 år!🎶🎭

I denne barneoperaforestillingen møter vi operasangerinnen Stina som har glemt alt hun skal synge på konsert. Kan trollmannen Operacules og hans magiske koffert hjelpe henne med å få hukommelsen tilbake igjen? Og hva er det egentlig som ligger i den magiske kofferten? I denne forestillingen vil du få høre flere kjente operahits, kanskje i en litt annen form enn du er vant til. Lurer du på om barnet ditt liker opera? Det er vi sikre på! Barn er som regel veldig glade i opera!

Medvirkende

Stina Levvel, sopran

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton og trollmannen Operacules

Julie Yuqing Yei, klaver

Varighet ca. 40 minutter uten pause. Passer best for barn fra tre år og oppover.

Konsertserien Opera for barna er støttet av Kulturdirektoratet. Forestillingen ble produsert av Opera til folket i 2020.

Gratis adgang!