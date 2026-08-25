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AYEN – Argentina y el Norte  feat. Jacob Young og Frode Haltli

Når

17.09.2026 kl. 19:00

Om arrangøren

Melahuset er et flerkulturell kulturhus i Oslo. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Fylke

Oslo

Argentinsk folkemusikk møter nordisk jazz . Argentina har en rik, vakker og variert folkemusikktradisjon og denne kvelden ønsker vi velkommen til en musikalsk hyllest som favner og forbinder den argentinske folkemusikken med den skandinaviske musikktradisjonen.

Dørene åpner kl. 19
Konsertstart kl. 20
Gratis inngang
ID: 18+

Grunnstammen i AYEN – Argentina y el Norte er argentinske José Saluzzi og Juan Fracchi og danske Ulrik Bisgaard og siden 2017 har de utforsket argentinsk folkemusikk, tangomusikk og skandinavisk jazz. Da de spilte på Melahuset for tre år siden ble det fullt hus, og når de returnerer denne høsten tar de med seg jazzprofilene Jacob Young og Frode Haltli som musikalsk forsterkning for å presentere er repertoar av originale komposisjoner og sanger som hyller artister som Cuchi Leguizamon, Dino Saluzzi og Mercedes Sosa.

På scenen:
José Saluzzi – gitar
Juan Fracchi – bass
Ulrik Bisgaaard – trommer
Jacob Young – gitar
Frode Haltli – trekkspill

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

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Aalborg Symfoniorkester

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Førsteamanuensis i sang

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