AYEN – Argentina y el Norte  feat. Jacob Young og Frode Haltli

Melahuset er et flerkulturell kulturhus i Oslo. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Argentinsk folkemusikk møter nordisk jazz . Argentina har en rik, vakker og variert folkemusikktradisjon og denne kvelden ønsker vi velkommen til en musikalsk hyllest som favner og forbinder den argentinske folkemusikken med den skandinaviske musikktradisjonen.

Dørene åpner kl. 19

Konsertstart kl. 20

Gratis inngang

ID: 18+

Grunnstammen i AYEN – Argentina y el Norte er argentinske José Saluzzi og Juan Fracchi og danske Ulrik Bisgaard og siden 2017 har de utforsket argentinsk folkemusikk, tangomusikk og skandinavisk jazz. Da de spilte på Melahuset for tre år siden ble det fullt hus, og når de returnerer denne høsten tar de med seg jazzprofilene Jacob Young og Frode Haltli som musikalsk forsterkning for å presentere er repertoar av originale komposisjoner og sanger som hyller artister som Cuchi Leguizamon, Dino Saluzzi og Mercedes Sosa.

På scenen:

José Saluzzi – gitar

Juan Fracchi – bass

Ulrik Bisgaaard – trommer

Jacob Young – gitar

Frode Haltli – trekkspill