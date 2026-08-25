AYEN – Argentina y el Norte feat. Jacob Young og Frode Haltli
Argentinsk folkemusikk møter nordisk jazz . Argentina har en rik, vakker og variert folkemusikktradisjon og denne kvelden ønsker vi velkommen til en musikalsk hyllest som favner og forbinder den argentinske folkemusikken med den skandinaviske musikktradisjonen.
Dørene åpner kl. 19
Konsertstart kl. 20
Gratis inngang
ID: 18+
Grunnstammen i AYEN – Argentina y el Norte er argentinske José Saluzzi og Juan Fracchi og danske Ulrik Bisgaard og siden 2017 har de utforsket argentinsk folkemusikk, tangomusikk og skandinavisk jazz. Da de spilte på Melahuset for tre år siden ble det fullt hus, og når de returnerer denne høsten tar de med seg jazzprofilene Jacob Young og Frode Haltli som musikalsk forsterkning for å presentere er repertoar av originale komposisjoner og sanger som hyller artister som Cuchi Leguizamon, Dino Saluzzi og Mercedes Sosa.
På scenen:
José Saluzzi – gitar
Juan Fracchi – bass
Ulrik Bisgaaard – trommer
Jacob Young – gitar
Frode Haltli – trekkspill