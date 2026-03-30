1. mai på Folk // Martin Hagfors // Salongörkesteret

Tradisjonen tro inviterer vi til 1. mai-fest på Folk! Så snart 1. mai-toget er ferdig på Youngstorget åpner vi bakgården for fest, skitsnakk og konserter. Gratis inngang!

KL 13.00: VI ÅPNER!

KL 16.00: SALONGÖRKESTERET

Salongörkesteret leverer sin unike miks av lånte, stjålne og inspirerte godbiter fra hele den populærmusikalske godteskuffen. Frekt og modig kombinerer de pop, rock, punk, balkan, klezmer, køntri, kabaret og visesang til en festlig smørje de kalller blackgrass eller deathpolka. Med dype røtter i folkedypet klinker de nok også til med en og annen tradisjonsrik arbeidersang – oppdatert til glede for nye og gamle lyttere. Spenn på deg go’fliret, løs på snippen og gi deg hen!

KL 17.00: MARTIN HAGFORS

Martin Hagfors er uten tvil en av landets fineste og mest produktive låtskrivere. Katalogen hans omfatter hundrevis av sanger i ulike sjangre, alle skrevet med overskuddet og engasjementet som har preget Martins musikk gjennom en mannsalder. Hagfors har i årevis samarbeidet med mange av våre største artister og musikere og han skriver stadig nye sanger med misunnelsesverdig teft og nerve. For albumet «Folk A Dots» (2025) ble han nominert til Spellemannsprisen i kategorien country.

Det blir ellers pølser og pils, og muligens en og annen appell. Festen er ute i bakgården så langt været tillater. Blir det ruskevær flytter vi inn.