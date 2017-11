Amerikansk artist coverer helt Susanna-album

Av

Will Oldham, bedre kjent som Bonnie “Prince” Billy skal ifølge Pitchfork nytolke Susanna Wallumrøds album Sonata Mix Dwarf Cosmos fra 2007. Cover-skiva har fått navnet Wolf of the Cosmos, og slippes så snart som 17. november.

I forbindelse med plateslippet skal han ha sagt: “Wolf of the Cosmos…is about, as much as anything, direct engagement with recorded music. So step right up to the replicant.”

Susanna er også selv aktuell med nytt album. I februar kommer Go Dig My Grave, en samling tolkninger av flere eldre amerikanske og britiske folketoner, samt materiale fra blant annet Lou Reed og Joy Division. Platen gis ut på hennes eget selskap SusannaSonata.