"Virtuos", enda et underholdningsprogram på NRK-TV?

Hvorfor i all verden kan ikke NRK ta den klassiske musikken på alvor, spør Ole Jensen

Delfinalene i NRKs solistkonkurranse for unge musikere, «Virtuos» sendt søndag formiddag på kulturkanalen P2, har vært en serie med opplevelser. Bortsett fra en feilplassert programleder, har programmene vært preget av bevegende møter med fremragende unge musikere og solide fagfolk i juryen. Annelita Meinichs små intervjuer med ungdommene før de besteg podiet, var små perler.

Så ser man frem til finalen på TV kvelden før palmesøndag i beste sendetid. Det ble en skuffelse. Programmet etterlot undertegnede i dårlig humør. Det virket som om programmet var overlatt sportsredaksjonen. Det meste dreiet seg om hvem som var best. Musikken kom i andre rekke.

I presentasjonen av musikerne ble det lagt vekt på fysiske aktiviteter og deres bruk av treningsstudioer. Ikke et ord om de musikkpedagoger som har vært med på å utvikle deres imponerende kvalifikasjoner. Lite eller ingenting om hva som har inspirert dem til å dyktiggjøre seg så kompromissløst.

En programleder som hadde hatt interesse for saken, og ikke bare for seg selv, ville dessuten ha bemerket den flotte innsats NRKs herlige orkester sto for.

Hvorfor i all verden kan ikke NRK ta den klassiske musikken på alvor? I den klassiske musikkredaksjonen har NRK så mange dyktige og erfarne unge medarbeidere, som kunne ha møtt de unge musikerne på en inspirerende måte og gitt seerne et inntrykk av at man står overfor noe som hever seg over tabloid underholdning.

Kunne man ha funnet på å bruke en så lite kvalifisert programleder i et litteraturprogram?

Ole Jensen, Skien