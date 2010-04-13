NRK og det gode alvoret

INNLEGG: Hvis NRK legger seg flat for de premissene kommersielle kanaler driver etter, hva er da vitsen med lisensfinansiering, spør Ole Jensen.

Det virker som om NRKs ledelse primært er opptatt av å dele vær og vind mellom forskjellige musikkformer. Har man tapt av syne at kunstmusikken i tillegg er en uadskillelig del av den europeiske humanismen, som så vidt overlevde den andre verdenskrigen. Er det ikke et poeng at NRK bidrar til å videreformidle den humanistiske og den kristne arven til den oppvoksende slekten? Kunstmusikken binder sammen litteraturen, filosofien, dramaet og billedkunsten som, etter min mening, danner grunnlaget for forståelsen av oss selv og våre omgivelser.

Ole Jensen

Jensen har tidligere kommet med skarp kritikk av finalesendingen i solistkonkurransen Virituos i (med påfølgende debatt i kommentarfeltet under artikkelen).

Da man for noen år siden flyttet Barnetimen fra P2 til P1, flyttet man et viktig åndehull for gryende kulturinteresse til en kanal som har som prinsipp at de ikke sender kunstmusikk. Er det ikke et tankekors for NRK at mange henviser til Anne-Cath Vestlys barneprogrammer når de skal gjøre rede for hvordan de ble interesserte i klassisk musikk? Kulturkanalen P2 er et oppkomme av gode programmer. Skal NRK drive reklame for kanalen, synes jeg ikke det er så veldig smart å gjøre det i kanalen selv. Kanskje programmer som «Kort og klassisk» og «Mozart og Madonna» kunne gjøre nytte for seg i så henseende og nå et større publikum i folkekanalen P1?

På tross av NRKs skrantende støtte utvikles det likevel mange og store talenter i Norge. Det står respekt av den formidable innsatsen musikkpedagoger, kulturskoler og musikkinstitusjoner står for. Derfor synes jeg det er synd at de ikke blir nevnt, når unge talenter innen kunstmusikk endelig blir eksponert på TV i beste sendetid. Programmet «Virtuos» hadde også vært en gylden mulighet til å formidle det gode alvoret til andre ungdommer. At noe er mer enn tidtrøyte.

Det var en seig kamp å få «Hovedscenen» tilbake på spilleplanen (måtte den bli der!). I tillegg savner jeg en serie som, i beste sendetid, gir den seriøse kulturen en mer omfattende behandling. Hvorfor fikk ikke «Kulturoperatørene» en etterfølger? Får vi noen gang TV-teateret (med oppdrag til samtidskomponister) tilbake?

Det er klart at NRK må formidle et vidt spenn av programmer for å tiltrekke seg lytteres og seeres interesse. Men hvis institusjonen legger seg flat for de premissene kommersielle kanaler driver etter, hva er da vitsen med lisensfinansiering? Til tider kan man få inntrykk av at det er sport og popmusikk som NRK tar mest på alvor.

La oss få tilbake det gode alvoret i NRK!

Ole Jensen, Skien