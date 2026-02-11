UiO – Institutt for musikkvitenskap

Musikk omgir oss overalt i samfunnet. Institutt for Musikkvitenskap gir en bred og fleksibel utdanning i et av Nord-Europas største fagmiljøer for musikkvitenskap. Gjennom bachelor- og masterprogrammet får du innsikt i hvordan musikk oppleves, skapes, diskuteres og påvirker oss.

Studiet kombinerer teoretisk innsikt og praktisk erfaring, og tilbyr stor valgfrihet og tverrfaglighet. Fordypningsmuligheter finnes bl.a. innen populærmusikkstudier, musikkindustri, musikkhistorie, estetikk, filosofi, musikkteknologi og musikkognisjon. Gjennom kritisk og analytisk tenkning lærer du å undersøke musikkens rolle i samfunnet, fordype deg i estetiske, historiske og filosofiske perspektiver, eller utforske teknologi og opplevelse av lyd.

Praktisk undervisning er en viktig del av studieprogrammet: ensemble- og instrumentalundervisning samt valgfag innen musikkproduksjon, gehør og satslære gir utøvende og skapende ferdigheter og analytiske verktøy og kompetanse. Studiet inkluderer kontakt med musikklivet og musikkbransjen og tilbyr utveksling med gode universiteter i utlandet.

Ledende forskere og fagpersoner står for undervisningen og veiledningen. Instituttet utgjør en tredjedel av RITMO, Senter for Fremragende forskning, sammen med Institutt for informatikk og Institutt for psykologi, og leder MishMash – senter for KI og kreativitet, et av landets seks nasjonale forskningssentre på kunstig intelligens.

Som student får du tilgang til moderne infrastruktur, studiofasiliteter og øverom. Med musikk som utgangpunkt, fremmer et sosialt læringsmiljø samarbeid og kreativ utvikling. Studier i musikkvitenskap åpner for videre masterstudier og gir gode karrieremuligheter i kulturliv, media, undervisning, musikkbransje, administrasjon, forvaltning og musikkproduksjon.

Søknadsfrist: 15. april