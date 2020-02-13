Musikkutdanning på bachelor og masternivå

Utvikle ditt eget kunstneriske uttrykk, få tett oppfølging og studere i et miljø som ser deg som enkeltstudent. På UiA kan du følge hele utdanningsløpet fra bachelor til ph.d. i et fagmiljø der utøvende kunst, pedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid står i sentrum.

Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr forskningsbaserte utdanninger innen musikk, sceniske og visuelle fag på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Fakultetet legger vekt på tett oppfølging, individuell utvikling og et inkluderende læringsmiljø der utøvende kunst, pedagogikk og kunstnerisk utviklingsarbeid står sentralt.

Utdanningene innen musikk er organisert i to institutt: Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for rytmisk musikk. Studentene kan fordype seg som utøver, komponist, produsent, låtskriver eller vokalist. Innen rytmisk musikk tilbys bachelor i utøvende rytmisk musikk, elektronisk musikk og årsstudium i Live Electronics. På klassisk retning kan man blant annet velge spesialiseringen musikkformidling, med fokus på kommunikasjon og konsertdesign.

Fakultetet tilbyr også masterstudier i rytmisk og klassisk musikk, inkludert Music Business and Management. Samarbeid med Kilden teater- og konserthus, Kilden vokalensemble og Kristiansand symfoniorkester gir studentene verdifull profesjonsnær erfaring. Fakultetet huser CreaTeMe – Senter for fremragende utdanning, som fremmer kreativ bruk av teknologi i musikkutdanningen.

Campus Kristiansand har moderne fasiliteter med konsertsaler, studioer, øvingsrom og kunstverksteder. Studenthuset BARE brukes til konserter, forestillinger og den årlige eksamensfestivalen. Fakultetet tilbyr et inspirerende miljø for studenter som vil utvikle sitt kunstneriske uttrykk og vokse som utøvende kunstnere.

Søknadsfrister:

Opptak utøvende musikkstudier: 15. desember

Opptak Elektronisk Musikk, bachelor: 15. april

Lokalt opptak : 15. april