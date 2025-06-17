Bransjen har talt: Cosmopolite Scene er årets helårsarrangør 2024

Cosmopolite Scene er hedret med en av de høyeste utmerkelsene innen norsk kulturliv.

Cosmopolite Scene på Torshov har nok en gang befestet posisjon som en lederstjerne for kulturformidling – og nå har bransjen selv kronet dem som Årets helårsarrangør 2024.



Det er Norske Kulturarrangører (NKA) som står bak prisen, og det var arrangørfeltet selv som stemte frem Cosmopolite som årets vinner.

Ledelsen på Cosmopolite trodde de skulle i et helt vanlig møte med kollegaene i Oslo World tirsdag formiddag, men fikk i stedet en gledelig og fullstendig uventet overraskelse.

– Cosmopolite Scene har gjennom flere tiår vist en utrettelig evne til å programmere kvalitetsmusikk fra hele verden og skape inkluderende møteplasser for et mangfoldig publikum, sa Nyaling Saidy Kiil fra Norske Kulturarrangører da hun overrakte prisen til et mildt sagt overrasket team.

Arrangørprisen har blitt delt ut siden 2001, og regnes som en av de mest prestisjefylte utmerkelsene i norsk kulturbransje.



Den løfter frem arrangører som har utmerket seg med høy kvalitet, profesjonalitet, kunstnerisk visjon og evne til å nå ut til publikum.

I år var konkurransen sterk, med verdige finalister som Melahuset, SALT, Terminalen Byscene og Folken. Men det var Cosmopolite som stakk av med flest stemmer og hele bransjens anerkjennelse.

Fra en beskjeden start som jazzklubb til dagens rolle som en selvsikker og inkluderende kulturinstitusjon, har Cosmopolite bygget et navn som står for kvalitet, mangfold og samhold.

30 år senere er Cosmopolite en scene som både publikum og bransje setter høyt – og nå med enda en velfortjent pris i skapet.



– De presenterer et program som favner bredt og treffer dypt – fra jazz til kvalitetsmusikk fra hele verden. De tilbyr unike opplevelser gjennom hele året, og det siste året har de tatt tydelige grep for å styrke både synligheten og engasjementet rundt sin virksomhet. Det vitner om både gjennomføringsevne og et stort hjerte for musikken, sa Saidy Kiil i sin tale.

I mai ble Eggstockfestivalen i Bergen overrasket med prisen for årets festival.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I tiden fremover vil NKA fortsette sin turné og overraske vinnerne av Årets nykommer, Årets øyeblikk og Årets inspirasjon. Kultur-Norge har mye å feire – og mange å takke.