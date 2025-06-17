Et samlet arrangørfelt har stemt frem Cosmopolite scene på Torshov (Soria Moria) til årets helårsarrangør 2024.

(Foto: Jonas K. Riise)

NotisPriser og tildelinger

Bransjen har talt: Cosmopolite Scene er årets helårsarrangør 2024

17.06.2025
Johanna Holt Kleive

Cosmopolite Scene er hedret med en av de høyeste utmerkelsene innen norsk kulturliv.

Cosmopolite Scene på Torshov har nok en gang befestet posisjon som en lederstjerne for kulturformidling – og nå har bransjen selv kronet dem som Årets helårsarrangør 2024.

Det er Norske Kulturarrangører (NKA) som står bak prisen, og det var arrangørfeltet selv som stemte frem Cosmopolite som årets vinner.

Ledelsen på Cosmopolite trodde de skulle i et helt vanlig møte med kollegaene i Oslo World tirsdag formiddag, men fikk i stedet en gledelig og fullstendig uventet overraskelse. 

– Cosmopolite Scene har gjennom flere tiår vist en utrettelig evne til å programmere kvalitetsmusikk fra hele verden og skape inkluderende møteplasser for et mangfoldig publikum, sa Nyaling Saidy Kiil fra Norske Kulturarrangører da hun overrakte prisen til et mildt sagt overrasket team.

Arrangørprisen har blitt delt ut siden 2001, og regnes som en av de mest prestisjefylte utmerkelsene i norsk kulturbransje.

Cosmopolite presenterer et program som spenner seg over både jazz og kvalitetsmusikk fra hele verden, som treffer et publikum med kunstnerisk kraft og et rikt mangfold. De gir publikum unike opplevelser hele året- og det siste året har de også løftet seg ytterligere med tydelige grep for å øke både synligheten og engasjementet rundt deres aktivitet.

(Foto: Jonas K. Riise)

Den løfter frem arrangører som har utmerket seg med høy kvalitet, profesjonalitet, kunstnerisk visjon og evne til å nå ut til publikum.

I år var konkurransen sterk, med verdige finalister som Melahuset, SALT, Terminalen Byscene og Folken. Men det var Cosmopolite som stakk av med flest stemmer og hele bransjens anerkjennelse.

Fra en beskjeden start som jazzklubb til dagens rolle som en selvsikker og inkluderende kulturinstitusjon, har Cosmopolite bygget et navn som står for kvalitet, mangfold og samhold. 

30 år senere er Cosmopolite en scene som både publikum og bransje setter høyt – og nå med enda en velfortjent pris i skapet.

– De presenterer et program som favner bredt og treffer dypt – fra jazz til kvalitetsmusikk fra hele verden. De tilbyr unike opplevelser gjennom hele året, og det siste året har de tatt tydelige grep for å styrke både synligheten og engasjementet rundt sin virksomhet. Det vitner om både gjennomføringsevne og et stort hjerte for musikken, sa Saidy Kiil i sin tale.

I mai ble Eggstockfestivalen i Bergen overrasket med prisen for årets festival.

I tiden fremover vil NKA fortsette sin turné og overraske vinnerne av Årets nykommer, Årets øyeblikk og Årets inspirasjon. Kultur-Norge har mye å feire – og mange å takke.

Cosmopolite SceneNorske kulturarrangører

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Fra jazzkonsert med Mike Mainieri og Bendik Hofseth på Cosmopolite Scene 4. mai

Cosmopolite er Årets jazzklubb 2017

Prisen overrekkes under Vinterjazz-konserten med Kroke & Anna Maria Jopek på Cosmopolite lørdag 4. februar.

Tone Østerdal

NKA 40 år: Norske Konsertarrangører blir til Norske Kulturarrangører

I dag stemmer Norske Konsertarrangører over om de skal utvide og ønske alle typer kulturarrangører velkommen. En naturlig utvikling etter...

Erlend Gjerde driver Indie Recordings og er styreleder i Fono.

Protesterer mot Spotifys nye modell: – Omvendt av Robin Hood

Sammenslutning av plateselskap protesterer mot Spotifys nye nivåer for utbetaling til artister og opphavere.

Skarbø Skulekorps

Det er vår og tid for korps igjen!

Folkemusikk for folk som ikkje likar folkemusikk. Jazz for folk som ikkje likar jazz. Eg gir blaffen i kva du...

Sara Wolff i Liverpool

Musikkvideo med kuleramme og bestemors gamle brosje

– Jeg ville at videoen skulle være fargerik, leken og samtidig litt rar, sier Sara Wolff. Denne uka slapp bergenseren...