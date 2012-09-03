St. Thomas minnet i Berlin

Fem år etter Thomas Hansens død fortsetter musikken å engasjere. I Berlin denne helgen ble den første minnekonserten i utlandet avholdt.

Av Henning Severud

Under artistnavnet St. Thomas gav Thomas Hansen ut seks album før han døde i september 2007, bare 31 år gammel.

Hansen ble vurdert som en svært talentfull låtskriver og artist, men fikk også oppmerksomhet for sine psykiske problemer.

— Da Saint Thomas døde var det første gang jeg gråt over tapet av en person jeg ikke kjenner, sier Fabian Siekermann.

Mye støtte

Siekerman, som til vanlig jobber frilans med PR og som street-art guide i Berlin, har aldri arrangert en konsert før. Han fikk ideen til minnekonsert en iskald februardag i år, da han pløyet gjennom diskografien til St. Thomas.

— Alle rundt meg hadde masse prosjekter og jeg trengte noe jeg kunne legge mitt eget hjerte i. Dette slo meg som en fin anledning til å gjøre noe, fem år etter, forteller Siekermann, som har vært fan av St. Thomas siden 2001.

Denne lørdagskvelden har rundt 150 fans, venner, bekjente og familie tatt turen til bydelen Friedrichshain i Berlin, noen få kilometer unna Prenzlauer Berg, hvor Thomas Hansen selv bodde.

Minnekonserten finner sted på Alte Kantine Berghain, en alternativ konsertscene tilknyttet Berlins mest kjente technoklubb, Berghain. Men på de tjue meterene fra technotempelet forvandles pulserende basstrommer til lavmælt og inderlig singer-songwriter musikk. I ølhagen utenfor lokalet er stemningen varm og rolig. Klemmene sitter løst.

Mange søknader til minnefondet

— Det er rart å være her i utlandet og plutselig treffe masse venner av Thomas. Vi har gruet oss litt og visste ikke helt hva vi gikk til, men det er veldig hyggelig at folk gjør noe som dette. Thomas bodde jo ikke langt herfra da han var i Berlin, sier moren Beth Hansen.

Etter Thomas Hansens bortgang opprettet foreldrene, plateselskapet Racing Junior og Rådet for psykisk helse St. Thomas Minnefond. Fondet jobber for å bedre psykisk og rusrelatert helsetilbud for barn og unge, og sette for å sette psykisk helse på dagsorden.

— Minnefondet går bra. Det har kommet veldig mange søknader og i august ble det delt ut 600.000 kroner til institusjoner og tiltak, sier Beth Hansen.

I 2008 kom den omfattende St Thomas CD/DVD-boksen til støtte for minnefondet. Flere av artistene og bidragsyterne har nå tatt turen til den tyske hovedstaden. Ai Phoenix, Henrik Horge, Brødrene Lövenstierne, Leiv Reed, Alexander Lindbäck & Petter Pogo, A Humming From The Wood, Jeff Tarlton og Tomi Simatupang har enten betalt hele eller deler av reise og opphold selv.

Les også:

Huskes for musikken

Utenfor konsertlokalet treffer vi Robert Jønnum fra plateselskapet Racing Junior og bandet Ai Phoenix. Han er en av dem som jobbet mye med både St Thomas og tribute-boksen som kom i ettertid.

— Det er fint at boksen får nytt liv og er tilgjengelig her gjennom dette arrangementet. Fabian virker som en veldig fin fyr og har klart å få hit en hel del folk som hadde et nært forhold til St Thomas. Det er en fin gjeng med venner, familie og fans, og det føles godt å være her, spille og tolke musikken hans sammen. Jeg håper vi kan få til en St Thomas-kveld i Norge snart også, det er på tide, sier han.

Jønnum tror folk i utlandet har et annet forhold til St Thomas enn i Norge.

— Folk har først og fremst et forhold til musikken, mens han i Norge fikk like mye oppmerksomhet for det utenommusikalske. Jeg tror de som spiller her i kveld har blitt veldig berørt av musikken hans, og mange var nære venner. Det er viktig at han ikke bare blir husket som artisten med psykiske problemer, men vår venn Thomas som laget flott og særegen musikk som er helt spesiell for oss og mange andre verden rundt, sier Jønnum.

Vil fullføre album

Dokumentarfilmen «Burn The Place You Hide: The Story of St Thomas» skulle egentlig ha premiere på arrangementet, men er forsinket. Som plaster på såret kan fans nå ha to gode grunner til å glede seg i tiden fremover.

Albumet «A Mouse In a Crowded House», som St. Thomas aldri rakk å fullføre, ligger nemlig ikke på hyllen lenger.

— Vi er nå i en fase hor Even Vaa fra The Captain and Me ønsker å bidra til å fullføre albumet som Thomas var i gang med da han døde. Vi har 12 demoinnspillinger av låter Thomas og Even hadde plukket ut til albumet. Even skal forsøke å fullføre noen av ideene de hadde, med utgangspunkt i demoopptakene. Dette i kombinasjon med eller i tillegg til Thomas sine egne usminkede demoer, forklarer Jønnum.

— Det er på mange måter problematisk å jobbe med et slikt materiale etter at artisten er død, så alle involverte må føle at det blir fint og riktig. Det må være gjennomtenkt, og samtidig må folk vite at det ikke var slik platen var ment å være. Hvordan man skal klare å kommunisere dette blir en utfordring, sier Jønnum.

Bedre kjent

Siekermann har fått støtte til arrangementet fra Den Norske Ambassaden i Berlin og magasinet Intro. Siste rest av utgifter dekker han fra egen lomme. Han hadde håpet på 180 besøkende, men tror arrangementet går i null, og er fornøyd med oppmøtet.

Det største så langt har vært å få treffe foreldrene, Beth og Terje Hansen.

— De har vært kjempehyggelig og hjelpsomme. Jeg er kjempefan av en jeg ikke kjenner personlig, men jeg føler gradvis at jeg blir mer og mer kjent med Thomas gjennom hans familie, venner og bekjente. Det har vært veldig givende, sier Siekermann.