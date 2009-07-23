Sjangertro i bygeværet

– En sjangerfestival bør holde stilen, sier festivalsjef Knut Inge Skoland ved Countryfestivalen i Seljord.

Av Tellef Øgrim

Det blir verken hardingfele eller noise på Countryfestivalen i Seljord. Til gjengjeld blir det andre feler, og en og annen vrenggitar i løpet av de over 50 timene med Country-musikk som prsenteres under den 11. utgaven av festivalen (når de to scenen legges sammen)l.

I skrivende stund har ca 4000 deltakere slått seg ned på campen i 1750 telt biler og campingvogner. Når festivalsjefen i tillegg kan se fram mot 30000 solgte billetter og litt solskinn mellom regnbygene blir han en glad mann når Haybale går på scenen som siste artist i «Fjoset» natt til søndag.

Haybale

— Vi er en sjangerfestival og blander ikke inn andre typer musikk, sier Knut Inge Skoland, i trygg forvissning om at han som køntrigeneral strengt tatt ikke behøver å ty til andre sjangre for å skape folkefest.

Slik sett er han heldigere enn flere kammmermusikk- og jazzfestivaler landet rundt.

— Er man en sjangerfestival bør man holde seg til sjangeren, sier han.

Til gjengjeld blander han inn biler, og da helst gamle biler. Mot slutten av festivalen, nærmere bestemt litt over kl 15 lørdag, kåres nemlig årets køntribil i «Country Car Meet».

Stor andel norsk musikk, og gjerne et par uetablerte kalver i country-sammenhen, er forøvrig blant Skolands kjepphester (!). Han holder fram Tone Holen, Monica Nordli og Morten Vestly som artister som har fått prøve seg under festivalen.

Ida Jenshus stepper etter at Hellbillies måtte avlyse.

Gå til festivalprogrammet.