– Vi har tapt møteplassen vår for i år

«Mr. Mela», Khalid Salimi, mener 2020-versjonen av festivalen hans mister noe av sin mening i møte med koronaen. Allikevel var det verdt å bruke tida til å gå innnomhus og nedskalert, for å teste festivalen i eget hus.

– Mela betyr å møtes. I fysisk form, og det er det vi trenger! Leder for Melafestivalen i Oslo, Khalid Salimi, peker på behovet for møteplasser når noen etniske grupper har samhandlet lite i hverdagen, i byen hans:

– Si for eksempel mellom norsk-vietnamesere og norsk-pakistanere. Oslo trenger en stor møteplass. Dét er Rådhusplassen en gang i året, mener han. Men ikke i år, koronaåret, når tre fulle utendørs konsertdager har blitt til mange små innendørskonserter med plass til noen få.

– Vi har tapt Mela for dette året, men tre dagers festival er nå spredt ut på mer enn tre måneder. Vi når ikke ut til dem vi vanligvis trekker, det må vi innse, sier Salimi til Ballade.no.

Han antar at festivalens tre konserter så langt (se opptak nederst i saken) har nådd ut til dem som er raske for å få tak i billetter, antakelig til de som kjenner artistene fra før, og som er ekstra opptatt av konserter. Salimi snakker om programmering og effekten av at noe som trekker én gruppe gjør at et annet uttrykk også får større publikum. Eksempel: når Mela programmerer en qhawwali-gruppe først, blir noen tusen av dem som kjenner dette pakistanske uttrykket, igjen for å se Afrikas største stjerne. Slik oppdager forskjellige befolkningsgrupper hverandres forskjellige musikk. Den effekten er borte i de små enkeltarrangementene, i tillegg til at smittevernvennlige arrangement blir forsvinnende små sammenligna med de massene som Mela vanligvis trekker.

Ballade snakker med Salimi samme dag som rapduoen Karpe, med indiske og egyptiske røtter i hver sin familie, har annonsert at de gir bort all inntekt fra masterrettighetene sine årlig til formål som skal bedre situasjonen for flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Åpningskonserten til Mela var 2020 ble avholdt på Pakistans nasjonaldag. Begge deler klinger i bakgrunnen til dette prosjektet til Salimi:

– Melafestivalen sier at dere vil styrke samspillet mellom det norske og det ikke-norske?

– Ja, det kan hende jeg må tenke igjennom formuleringen. Poenget jeg vil ha fram er at det fremmede, «de andre», blir sett på som verdens største problem. Overalt! Fra Asia til USA, i Europa, over hele verden finner du at «vi–de andre» misbrukes. Når vi sier ikke-norske tenker vi på dem, og det de uttrykker, som kan bli norsk. Å gå til å bli sett på noe som kan forstås, beskriver Khalid Salimi.

– Ta en flyktning fra Syria. En asylsøker. Begrepet asylsøker er abstrakt, men i det han spiller musikken sin på scenen trer han fram som et menneske, som komponist og musiker. Jeg vil forminske annerledesheten. Det skjer bare når folk møtes.

Festivalen skal gi en scene til musikk av innvandrere. Sjøl om 2020-versjonen ikke når målet helt, ville han bruke Melahuset til å gjøre noe:

– Festivalen måtte ikke arrangeres for en hver pris. Men vi er heldige som kunne finne et samspill mellom Melahuset og festivalen, og bruke lokalene våre til de konseptene som passer her.

Felles for artistene i år er uansett at de er bosatt og jobber i Norge. Flere av artistene som spiller i høst var booket til Rådhusplassen. Bugge Wesseltoft er med de kveldene han kan og er tilgjengelig. De siste årene har han hatt en jamsession på Melahuset dagen før den offisielle festivalåpningen – i år spiller han fire kvelder med ulike artister:

– Jeg opplevde at mange med annen kulturell bakgrunn ble litt neglisjert i strømme-«strømmen». Det sier Bugge Wesseltoft til Dagsavisen om sitt OK World-konsept. Han ville få inn flere «ikke-norske» navn i den strømmen. Som altså er en del av årets Mela.



Transjoik er et annet navn som sist fredag sto for målet om interkulturelt samspill, sammen med Reshail Mansoors sørasiatiske klassiske musikk:

– Det å møte andre artister som gjerne tilhører andre sjangere gir oss alltid nye idéer og muligheten til å skape noe nytt sammen. Av og til møter vi selvsagt utfordringer, men vi har etter hvert en del erfaring for å løse dem og utnytte utfordringene positivt. Samarbeidet vi gjorde nå på Mela fungerte kjempebra, mye takket være dyktige artister som hadde forberedt seg godt. Det skriver Frode Fjellheim i Transjoik i en epost til Ballade.

Mela støttes med 6,3 millioner kroner av Kulturrådet og 4,9 millioner av Oslo kommune. Støtten er den samme i år som i et normal-år, og festivalen er blant dem som har fått bruke støtten fra Kulturrådet uten begrensninger tross annerledes program under pandemien. Budsjett til artisthonorarer er også uforandra, sjøl om de ikke henter artister fra utlandet.

Denne ukas konserter teller Sharqant/Knut Reiersrud/Håkon Kornstad/Bugge Wesseltoft, Nad Jee/Syed Ali/Balli Beats, samt Vassvik. Alle er booket i samarbeid med OK World.

Fram til 27. november står også navn som Amanda Delara og Mimmi Tamba på plakaten. Alle konsertene strømmes fra mela.no og på Youtube.