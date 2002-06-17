Turbonegros gjenfødelse: – En sann fest

Norske farger og norsk musikk skinte skarpere enn noen gang før da det i helgen var klart for Sveriges viktigste og største musikkfestival Hultsfred – like ved Vimmerby i Småland. Ved siden av amerikanske Slayer stod de gjenforente nordmennene i Turbonegro for en av festivalens desiderte høydepunkter. De andre norske bandene gjorde også godt i fra seg; ikke minst Gluecifer som vinner stadig nye fans i nabolandet.

De av våre lesere som skal til Kristiansand 6. juli for å oppleve den mye omtalte gjenforeningskonserten med Turbonegro har mye å se frem til. Helgens konsert på Hultsfred-festivalen viste et skjerpet, tight band som leverte varen publikum var kommet for å høre. Vi vil gå så langt som å si at Turbonegro var overraskende bra. Bandet selv var også godt fornøyde når Ballade snakket med Thomas Seltzer og Knut Schreiner i etterkant av konserten.

–Dette må være vår beste konsert noensinne, uttalte Happy Tom.

Svenske og norske medier deler gleden over gjensynet med det som har blitt landets mest fremtredende rockeband i sitt fravær de siste tre årene. Også svenske musikere og bransjefolk som Ballade var i kontakt med under festivalen var lutter begeistring over våre fremste rockeambassadørerer her og nå.

Stefan Granberg, gitarist og vokalist i det svenske punkbandet Randy sa det best i en kommentar til Dagsavisen og Ballade.

— Her har jeg skrytt av svensk rock i tre dager, og så kommer Turboneger og overkjører alle. De er rockens svar på Bjørn Dæhlie.

“Gjenforening. Et av musikkverdenens styggeste ord. Helt til i går natt. For uansett hvor mye vi anstrenger oss, kunne vi ikke en gang kjenne lukten av gjerrighet,” skriver svenske Expressen i sin anmeldelse av Turboneger-konserten. Bandet fikk fire av fem mulige stjerner og løftes frem som et historisk bra punkband.

Det er mye positivt å se frem til i forkant av Turbonegros konsert på Quartfestivalen i sommer. bandet virker tente og inspirerte i forkant av comebacket og var langt mer edruelige enn publikum. Vokalist Hank von Helvete virket vel restituert etter avvenning fra narkotika, tok et oppgjør med demonene i seg selv og var ydmyk med tanke på sin egen fortid.

På svorsk knotet han.

— Har ni saknat mig? Va ni rädd jag skulle dö? Jag dör aldrig!

Øredøvende jubel var resultatet. Settet deres var fyllt opp av klassiske låter i stor grad hentet fra de to foregående albumene «Ass Cobra» og «Apocalypse dudes» og befridd for nye låter. Med dette var det duket for en hitparade av de sjeldne. «Get it on» og «I got Erection» var naturlige høydepunkter.

Med velkjent koreografi sparket Turbonegro i gang sommerens sirkus på Hultsfred, Quart og i Tyskland. Med autoritet og selvsikkerhet viste bandet seg som en av festivalens skarpest lysende stjerner. Med ironisk snert, humor og driv jaget de gjennom rocken, punken og tungrockhistorien. Knut Schreiner viste at han ikke har blitt en dårligere gitarist i tiden bandet har vært inaktive, og var den naturlige lederskikkelsen for det «nye» Turbonegro.

Her var flammer, svart sminke, dongeri, rakett i rompa og sanger om sex og pizza. Og ingen brydde seg om at konserten også bød på dagens første regnskur.

Torsdag var det Gluecifer som var rockekongene i teaterlådan. Så fullt var det at verken Ballade eller andre norske rockentusiaster i vårt følge en gang kom oss inn i teltet hvor helgens mest aktive festivalband -med opptredener både på Hultsfred, Norwegian Wood og i Kongsberg, opptredte.

Her er Aftonbladets rapport til tre stjerner av fem mulige:

For første gang i år fylles Teaterlådan til smertegrensen allerede når dörene slås opp etter soundcheck – og til forskjell fra tidligere band lykkes nordmennene med å holde oppe publikums interesse konserten i gjennom. Og det er ikke rart. Bandets frekke rock»n»punk i Motörhead-møter Dead Boys-skolen gjør seg ypperlig på en festivalscene…[Dette blir neppe siste gang dere» ser Gluecifer på Hultsfred, det kan vi nok være sikre på.

Med dette bekreftes inntrykket av at interessen for norsk musikk er stigende i vårt naboland, og at Norge nå begynner å få band som kan gjøre seg bemerket på lik linje med svenskenes egne band her hjemme og i Sverige. Tidligere har Expressen utnevnt «Basement Apes» til årets rockalbum. De føyde seg til rekken av gratulanter etter torsdagens rockeoppvisning fra Oslos andre store rockeband.

«Nordmennene i Gluecifer er etterlengtet her på festivalen, det råder det knapt noen tvil om…Plats: Teater-scenen, Hultsfred. Längd: Runt 55 minuter. Publik: Det er fullt, for å uttrykke det mildt. Best: «Brutus» er en riktig drager. Dårligst: Iblant blir deres rocksving aningen for bredbent.»

27 000 skandinaver og tilreisende var i helgen samlet på den svenske landsbygden Hultsfred like ved Vimmerby. Turbonegros gjenoppstandelse ble den triumfen mange kunne håpe på. Sammen med Slayers maktdemonstrasjon dagen i forveien ble dette metallrockernes store høydepunkt under festivalen. Ellers var det navn som The (International) Noise Conspiracy, Randy, Bob Hund,Totalt Jãvla Mörker som gav mest gjenklang hos nordmennene og svenskene som Ballade var i kontakt med. mange var også imponert over innsatsen til Gluecifer. Det er tydelig at Norge gjorde seg ellers sterkere bemerket enn på lenge gjennom populære konserter med Gluecifer. Også Cadillac samlet store publikumsmengder da de var i ilden torsdag. Bjørn Torske og Røyksopp viste også de norske farger fra en positiv side. Teenage Idols med norsk vokalist gjorde seg positivt bemerket i de fleste anmeldelser vi har sett fra festivalen. Det rapporteres ellers om en særdeles rolig festival uten de store skandalene. Politiet hadde veldig lite å gjøre, tross narkospekulasjoner underveis.

Røyksopp var et av de siste bandene til å spille på festivalen lørdags natt, og lyktes aldri riktig å gripe publikum på den måten bandene tidligere hadde gjort. De fleste var nok allerede dratt hjem for å hvile til hjemfarten og Sveriges fotballmatch tidlig søndag morgen. «Eple» skapte naturlig nok god stemning blant de ca 3000 fremmøtte.

Et av de ferskeste norske kortene på festivalen var Cadillac. Bookingbyrået Skrikhult stilte publikums forventninger høyt med å allerede i forkant å utrope dette til en klassik konsert , man senere skulle kunne skryte av. Anmeldelsen på Hultsfredsfestivalens egen hjemmeside bærer bud om at dette var en smart booking.

«Kraft.energi og tydlige Jimi Hedrix-influenser er noen av beskrivelsene som anvendes for å beskrive de hardt rockende nordmennene. Jeg vil gjerne legge til interjeksjoner som «tre personer er nok, herlig fuzza Missippi-blues og vanvittig bra solospill.».

Anmedleren er også en anelse kritisk, men gir jevnt over Cadillac kritikk som en bra bruksbil, men ikke helt den luksusbilen de vil gjøre krav på å være.

Oppkomlingene i Teenage Idols med norsk vokalist får også i store trekk positive tilbakemeldinger fra anmelderene i svenske aviser.