Slutt for Big Dipper i Trondheim

Big Dipper takker for seg i Trondheim. Lørdag 25. april stenger vinylplatebutikken dørene i byen.

Adressa melder at det er sviktende salg som gjør at platebutikken nå stenger Trondheim-filialen. Ovenfor avisa forteller daglig leder Andreas Leine Jakobsen, at årsaken er høyere utgifter i samspill med en bremset økning i salget.

– Vi har utsatt dette i det lengste.

– Trondheim har nok mindre sentrumshandel enn Oslo, færre dropper innom på vei til noe annet – det er et moment vi kan ha undervurdert, forteller Jakobsen til Adressa.

Jakobsen fortsetter som daglig leder for Oslo-filialen, hvor han kan meddele at de har hatt en salgsøkning på 20 prosent de siste seks årene.