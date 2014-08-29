Nominerte til Harpa

29.08.2014
- Red.

Fra Norge er Magnus Beite nominert for musikken til filmen Ragnarok.

30 august deles filmmusikkprisen ut for femte gang, nå i byen Espoo, utenfor Helsinki.

Nominert til prisen på 10 000 euro er

Magnus Beite, for musikken til filmen Ragnarok (Norge)
Kåre Bjerkø for musikken til filmen Skytten/ The shooter (Danmark)
Samuli Kosminen for musikken til filmen American Vagabond (Finland)
Pétur Ben for musikken til filmen Málmhaus / Metalhead (Island)
Matti Bye for musikken til filmen Faro (Sverige)

Magnus Beite er filmkomponist og låtskriver, utdannet ved University of Southern California i Los Angeles. Han har skrevet hitlåter for artister som Ne-Yo, Mary J. Blige, Jessica Simpson og Kelly Rowland og komponert musikk til 15 spillefilmer, blant andre Izzat (2005), Fritt Vilt (2006), Appelsinpiken (2009), Arme Riddere (2011), Flukt (2012) og Ragnarok (2013).

Han for tiden aktuell med musikken til med action-filmen Børning, som hadde premiere på norske kinoer i august.

I Norge er HARPA er samarbeid mellom NOPA og Norsk komponistforening.

HARPA til finsk komponist

Tuomas Kantelinen ble tildelt filmmusikkprisen HARPA i Trondheim søndag.

Eirik Myhr

Norsk filmmusikk i vinden

Høyt nivå og godt samhold. Det er en god tid for norsk filmmusikk, mener komponist Eirik Myhr.

Harpa

Knut Avenstroup Haugen og Ginge er nominert til filmkomponistprisen Harpa.

Prisen deles ut under de nordiske filmdagene under filmfestivalen i Berlin i februar.

Kulturrådet

Inviterer konsertarrangører i Nordland til dialogmøte

Kulturrådets ordning Arrangørstøtte musikk og helårig konsertarrangering vil være tema.

Jazzstudenter på norgesturné

Morgendagens jazzhåp har booket seg spillejobber i mange norske byer og tettsteder.

Innsiden av et flygel

Vet du hvor man finner flygelflageoletter?

Norsk-svensk samarbeidprosjekt har spilt inn, og publisert kart over flageoletter på flygel.