Nominerte til Harpa

Fra Norge er Magnus Beite nominert for musikken til filmen Ragnarok.

30 august deles filmmusikkprisen ut for femte gang, nå i byen Espoo, utenfor Helsinki.

Nominert til prisen på 10 000 euro er

Magnus Beite, for musikken til filmen Ragnarok (Norge)

Kåre Bjerkø for musikken til filmen Skytten/ The shooter (Danmark)

Samuli Kosminen for musikken til filmen American Vagabond (Finland)

Pétur Ben for musikken til filmen Málmhaus / Metalhead (Island)

Matti Bye for musikken til filmen Faro (Sverige)

Magnus Beite er filmkomponist og låtskriver, utdannet ved University of Southern California i Los Angeles. Han har skrevet hitlåter for artister som Ne-Yo, Mary J. Blige, Jessica Simpson og Kelly Rowland og komponert musikk til 15 spillefilmer, blant andre Izzat (2005), Fritt Vilt (2006), Appelsinpiken (2009), Arme Riddere (2011), Flukt (2012) og Ragnarok (2013).

Han for tiden aktuell med musikken til med action-filmen Børning, som hadde premiere på norske kinoer i august.

I Norge er HARPA er samarbeid mellom NOPA og Norsk komponistforening.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.