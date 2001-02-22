Mackpris til beste nordnorske band

Macks Ølbryggeri AS er en av hovedsponsorene for By:Larm 2001 i Tromsø, og har dessuten satt opp en pris for beste nordnorske band. Premien består av en sjekk på 10 000 kroner fra Mack selv, trykking av 500 Cder fra SDC, samt TV-markedsføring fra Metropol TV til en verdi av 50 – 100 000 kroner.

Macks Ølbryggeri vil ellers ønske å følge vinnerbandets utvikling, og eventuelt også vurdere muligheten for et videre samarbeid. 27 band og artister er innstilt til prisen, som etter planen skal deles ut under Urørt-arrangementet på driv tidlig fredag kveld. Juryen for Mackprisen 2001 består av Arvid Skancke-Knutsen (Ballade/FaroJournalen), Claes Olsen (So What), Rune Slyngstad (Nordlansposten), Torbjørn Karlsen (Bladet Tromsø), Thor-Harald Henriksen (Nordlys) og Bernt Erik Pedersen (Dagsavisen).

Følgende band og artister er oppe til vurdering hos fagjuryen: Badger (Tromsø), Diversion Blue (Tromsø), Englebarn (Tromsø), Farout Fishing (Oslo/Tromsø), Gorgeous (Tromsø), Hangface (Tromsø), Herrelaus Hund (Tromsø), Jane Kelly (Tromsø), Julia Spacehead (Tromsø), Keen (Bodø), Kyd & Kango (Tromsø), Minus Maja (Tromsø), Nikkeby Lufthavn (Tromsø), Per Ivars Orkester (Oslo/Tromsø), Peter Crystalief (Oslo/Tromsø), Preslex (Tromsø), Pulp Vixen (Tromsø), Risiko (Tromsø), Sigrid Brennhaug Band (Nordland), Sister Sinister (Tromsø), The Nihilists (Tromsø), The Propeller People (Tromsø), Tore Brumm (Tromsø), Trond Nedberg (Tromsø), Tungtvann (Bodø), Turdus Musicus (Tromsø) og Vidar Vang (Nordland). De fleste av dem er også å finne på den tredoble promo-CDen «Skred», som deles ut til alle deltagere i forkant av året by:Larm-arrangement.