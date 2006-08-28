– Levende musikk til alle – hele året!

– Klubbene er med på å utvikle morgendagens store norske artister, dette er et samspill som hele bransjen er avhengig av. Hvis vi ikke satser på klubbene er det fare for at Musikk-Norge råtner på rot, skriver rockforbund-leder Monica Larsson i dette utspillet til Stoltenberg-regjeringen. Larsson uttrykker begeistring over det løftet statlige støttekroner har gitt norske festivaler, men ønsker mer fokus på spillestedene som arrangerer konserter året rundt: – En egen klubbstøtteordning, som øremerkes programmering av smale og uetablerte band, bør på plass allerede i 2007, mener Rockforbundet.

Av Monica Larsson, leder for Norsk Rockforbund

De norske festivalene har lagt bak seg nok en rekordsommer.

Det har vært arrangert til sammen over 200 musikkfestivaler i hver krok og krik av landet.

Fantastisk festivalflora

Jeg elsker festivaler! Festivaltid er høytid, med glade mennesker, sol, utendørsscener, store live-opplevelser, kaldt øl og fregner på nesa. De siste årene har festivalene fått en velfortjent og etterlengtet økning i støtteordningene. Denne investeringen i norske festivaler har vært med på å utvikle den fantastiske festivalfloraen vi i dag ser i hele landet.

Musikk i de mørke månedene

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og vi jobber hver dag hele året for å bedre kårene til norske arrangører, deriblant festivalene. Vi er svært fornøyde med kvaliteten på festivalene og ser med glede at publikum strømmer til arrangementene. Samtidig ser vi at helårsarrangørene sliter. Nå er vi derfor opptatt av at det er klubbenes tur og vi utfordrer regjeringen: hva gjøres for helårsarrangøren som arrangerer konserter i de mørke månedene?

Den rød-grønne regjeringen lanserte Kulturløftet i forbindelse med valgkampen i fjor. Deres visjon er som følger: ”Vi mener at alle skal ha mulighet til å oppleve levende musikk. Det må derfor utvikles flere spillesteder, og det trengs flere arrangører. Støtte til spillesteder, lokale arrangører, festivaler, transport og programutvikling er viktige elementer i denne satsingen”. Vi i Norsk Rockforbund er hjertens enige i disse målsettingene, og forventer kroner og ører i forbindelse med høstens statsbudsjett.

For dyrt, for langt

Det finnes i dag et mylder av store og små konsertarrangører over hele landet. Rockeklubber, bluesklubber og studentsamfunn arrangerer konserter i både bygd og by. Utfordringene for helårsarrangørene er flere. Det er dyrt for artister å turnere i langstrakte og kronglete Norge, noe som gjør at de fort koster for mye for mindre arrangører i distriktene. Publikumsgrunnlaget flere steder i landet er ikke tilstrekkelig – det er rett og slett ikke nok folk til at arrangørene kan regne med fulle hus.

Jo da, Idol-artister og de største rockebanda trekker fortsatt stinn brakke, men dersom arrangørene ønsker å tilby lokalsamfunnet uetablerte band, nye, spennende artister eller smalere uttrykk, må man forvente underskudd. Regnestykket går rett og slett ikke opp. Løsningen er en klubbstøtteordning som kan subsidiere klubbene slik at også smalere artister kan få vist seg frem til publikum i distriktene.

Viktige talentutviklere

De aller fleste norske band, være seg Dum Dum Boys, Madrugada eller Klovner i Kamp har begynt nettopp her: Kjørt humperuta fra kyst til kyst, engasjert halvfulle saler og publikummere, sett tap for arrangørene og tappert tjent en kasse øl for spillejobben. Sakte, men sikkert bygger band seg opp på denne måten, gjennom turnering og spilling rundt om i Norge.

Norske helårsarrangører har derfor en svært viktig rolle som talentutviklere. Klubbene er med på å utvikle morgendagens store norske artister, dette er et samspill som hele bransjen er avhengig av. Hvis vi ikke satser på klubbene er det fare for at Musikk-Norge råtner på rot.

Øremerket klubbstøtte

Derfor må vi lære av våre suksesser. Festivalstøtteordningen har bidratt til et blomstrende Festival-Norge. Nå er det klubbenes tur til å oppleve det samme! En egen klubbstøtteordning, som øremerkes programmering av smale og uetablerte band, bør på plass allerede i 2007. I tillegg har Norsk Kulturråd en velfungerende støtteordning som forkortes TARP. En ytterligere økning her vil komme både artister og arrangører til gode.

Vi kan ikke risikere at levende musikk blir et sommerfenomen, vi trenger de store musikalske øyeblikkene også i de mørke månedene. Kanskje aller mest da. Ikke minst er en styrking av klubbene god distriktspolitikk. Målet er levende musikk til alle, i hele landet – hele året. Vi ser frem til statsbudsjettet, og forventer at Kulturministeren tar i et skikkelig kulturløft også for helårsarrangørene i høst.