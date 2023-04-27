Indie-comeback: Fjorden Baby! turnerer igjen
Loddefjordbølgen skylder over norske byer igjen til høsten.
De kaller seg et kultband når de sender ut pressemeldinga om at de nå skal ut på norgesturne igjen: Fjorden Baby!
Bandet hadde hits som «Karoline» og «Himmelen», drev den hypede Loddefjord-bølgen, sammen med blant andre John Olav Nilsen & Gjengen, og markerte at «endelig kom Manchester til Bergen» i sin egen form for urban subkultur, da de slang sin skranglete melodiøse gitarpop på kartet fra 2005 og framover. Når Fjorden Baby! nå lanserer turnedatoer – som også skal få følge av ny plate – trekker musikkselskapet Brilliance frem albumet Fjordkloden, kåret til årets plate i norsk musikkpresse i 2013. Albumutgivelsene starta med selvtitulert album på Mikal Telles Opplett-label i 2009, før Se Deg Rundt I Rommet fra 2011, også kom, og sist Oh Yeah i 2015.
Fjorden Baby! ble også kåret Årets Liveband av Bergens Tidende i 2013 og ga i romjula 2022 en forsmak på kommende turné da bandet lynraskt solgte ut Kulturhuset i Bergen til allsangkonsert.
Til høsten besøker Fjorden Baby! disse byene: 16.09 Vaktbua – Kristiansand / 23.09 Lokal klubb – Trondheim / 29.09 Tou – Stavanger / 30.09 Blå – Oslo / 27.12 Kulturhuset – Bergen