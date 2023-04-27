Et av Loddefjordens mest sagnomsuste band fra tidlig 2000 tall: Fjorden Baby bryter stillheten.

(Foto: Fjorden Baby!)

AktueltPopulærmusikk

Indie-comeback: Fjorden Baby! turnerer igjen

Publisert
27.04.2023
Skrevet av
- Red.

Loddefjordbølgen skylder over norske byer igjen til høsten.

De kaller seg et kultband når de sender ut pressemeldinga om at de nå skal ut på norgesturne igjen: Fjorden Baby!

Bandet hadde hits som «Karoline» og «Himmelen», drev den hypede Loddefjord-bølgen, sammen med blant andre John Olav Nilsen & Gjengen, og markerte at «endelig kom Manchester til Bergen» i sin egen form for urban subkultur, da de slang sin skranglete melodiøse gitarpop på kartet fra 2005 og framover. Når Fjorden Baby! nå lanserer turnedatoer – som også skal få følge av ny plate – trekker musikkselskapet Brilliance frem albumet Fjordkloden, kåret til årets plate i norsk musikkpresse i 2013. Albumutgivelsene starta med selvtitulert album på Mikal Telles Opplett-label i 2009, før Se Deg Rundt I Rommet fra 2011, også kom, og sist Oh Yeah i 2015.

Fjorden Baby! ble også kåret Årets Liveband av Bergens Tidende i 2013 og ga i romjula 2022 en forsmak på kommende turné da bandet lynraskt solgte ut Kulturhuset i Bergen til allsangkonsert.

– Vi Fjorden loveboys e utrolig takknemlig for at vi kan spille for folk rundt om igjen. Ting e på gang og vi gønner sier trommeslager Jan Eivind Bertelsen.

Til høsten besøker Fjorden Baby! disse byene: 16.09 Vaktbua – Kristiansand / 23.09 Lokal klubb – Trondheim / 29.09 Tou – Stavanger /  30.09 Blå – Oslo / 27.12 Kulturhuset – Bergen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

