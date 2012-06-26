Hove mot pluss

For tredje året på rad, melder DN.

Hovefestivalen startet trøblete: Regnvær av bibelske proporsjoner under festivalens første dager ble fulgt opp av underskudd og konkursbegjæring. Inn kom det britiske selskapet Festival Republic, som loset festivalen gjennom kriseårene 2008 og 2009. Og mens festivaler rundt om i Europa i år må avlyse, går festen på Tromøya utenfor Arendal nå mot overskudd for tredje året på rad, skriver Dagens Næringsliv.

I fjor økte festivalen omsetningen med 9%, fra 52,1 millioner i 2010, til 56,8 millioner i 2011. Festivalens pressesjef Gaute Drevdal sier i år som norske festivalers pressesjefer etterhvert har fått for vane:

— Per nå har vi solgt flere billetter enn på samme tidspunkt i fjor.