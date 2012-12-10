Populærmusikk

Gir ut bok om Last Train

Publisert
10.12.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Radiodokumentar ble til bok.

Det er Trine Sollie, journalist i NRK, som står bak utgivelsen av boken om Oslo-baren Last Train.

35 skribenter, en illustratør, tre tegneserietegnere og et knippe fotografer er bidragsytere i antologien, som tar for seg forskjellige sider av Last Trains rolle i norsk musikkliv – blant andre Frithjof Jacobsen, Anders Borthne, Bård Torgersen og Kristopher Schau.

Sollie forteller om bokas tilblivelse i dagens musikkmagasin i Klassekampen:

— I 2007 laget jeg en radiodokumentar om Last Train, for NRK P2. Det var på 40 minutter, men likevel fikk jeg ikke fortalt alt jeg ville. Så da begynte jeg å fundere på en bok. Det viste seg at Audun Vinger gikk svanger med noen av de samme tankene og etter hvert fikk vi med oss noen flere flinke folk og begynte å jobbe med en antologi. Det så mørkt ut en periode, men Frode Saugestad ble redningen da han tilbød seg å gi ut boka, og seinere fikk jeg også økonomisk støtte fra Fritt Ord. Jeg har venner som er ambassadører for Redd Barna og sånt, mens jeg nærmest er blitt en selvoppnevnt ambassadør for knappe 70 ravnsvarte kvadratmeter og ett tappetårn nede i Universitetsgata. Det er lol, som jeg og kidsa liker å si, sier hun.

Boka selges for 200 kroner, i baren på Last Train, fra 15. desember.

GenrePopulærmusikkPopGenrePopulærmusikkRock / Metal

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

