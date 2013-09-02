Populærmusikk

Edvardpris til LidoLido

Publisert
02.09.2013
Skrevet av
- Red.

Peder Losnegård får Edvardprisen i kategorien populærmusikk.

Losnegård får prisen med utgangspunkt i debutalbumet «Pretty girls & Grey Sweaters».

Juryens sier følgende om sitt valg:

«Låtskriveren Peder Losnegård har i en alder av 19 år levert et debutalbum det står respekt av.

På «Pretty Girls & Grey Sweaters» viser han et overskudd av idéer og en musikalsk frekkhet som er få forunt. Her stjeles, lånes, oppdages og kreéres musikk i en salig blanding. Elementer av klassisk westcoastmusikk, solid gospeltradisjon og hiphop smelter naturlig inn i et helstøpt norsk popalbum. Han er en brobygger mellom sjangere, og bidragene fra profilerte gjesteartister somTimbuktu, Jarle Berhoft, Yosef og Ole Edvard Antonsen underbygger dette.

Det er særdeles krevende å være komponist, tekstforfatter,artist, musiker og produsent på et debutalbum. Men Peder Losnegård er modig og har mye musikk på hjertet. Han fremstår med tydelig stilforståelse, lekenhet og gjennomføringskraft. Han beskriver det hele fint i en av sine tekstfragmenter: ”I just sound good doing this”. Juryen kunne ikke sagt det bedre selv.«

EDVARD-juryen har i 2013 bestått av juryleder Ingrid Kindem (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere), Kari Bremnes (NOPA), Arvid Wam Solvang (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF – Norsk Komponistforening), Lars Petter Hagen (NKF) og Jan Stefan Bengtsson (Norsk Musikkforleggerforening)

