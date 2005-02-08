by:Larm 2005: Fra J(e suis Animal) til L(umsk)

De ferske Alarm-vinnerne Jim Stärk er blant artistene du finner i dette avsnittet om by:Larm-aktuelle artister kommende helg. Her kan du også lese mer om Johanne Balloware, Kate Havnevik og Line Merethe Larsen, som er noen av de mange kvinnelige soloartistene som by:Larm 2005 har valgt å trekke frem i lyset.

Je suis Animal

Je suis Animal er et engelsk/norsk band med fransk navn. De spiller kunstrock inspirert av både 80-tallets indie- og tweepopscene (The Pastels, Shop Assistants, Taluhlah Gosh), og nyere, farfisabaserte krautrockere som Electralane og Stereolab. Bandet er tilknyttet miljøet rundt Perfect Pop i Oslo og er etter sigende på vei med en ep på samme etikett.

Jim Stärk

Jim Stãrk startet sommeren 2001, og etter bare to øvinger ble de tilbudt platekontrakt av Kjetil Draugedalen. Platedebuten kom året etter, og «Ten Songs And Hey Hey” ble nominert til både alarm- og spellemannpris. Året etter fulgte albumet “No Time Wasted”, en plate skreddersydd til en forblåst høstdag. Sommeren 2004 kom det store gjennombruddet med “Morning Song”. Låta kan vel enkelt og greit sies å ha vært fjorårets sommerlåt her hjemme. Epen med samme navn har solgt i bøtter og spann, og har forlengst nådd gull. Fra å være den bittersøte melankoliens mestre, inspirert av jazz, folk og country, har bandet med sin siste utgivelse beveget seg mer i retning soul.

www.jimstark.no

Johanne Ballovarre

Johanne Ballovarre befinner seg innen vise/pop/jazz sjangeren. Tross sine 19 år leverer hun modent og kreativt låtmateriale med en unik stemme som fremkaller gåsehud – samt nesegrus beundring – hos lytterne. Hun har deltatt i finalen på Ungdommens kulturmønstring to ganger, og er nå på vei inn i de voksnes rekker med sitt særegne og vakre uttrykk, som på ingen måte burde gå ubemerket hen utenfor Tromsøs grenser.

Kango’s Stein Massiv

Etter fire 12” og internasjonal anerkjennelse er debutalbumet til Kango’s Stein Massiv i emninga. Kango’s Stein Massiv er prosjektet til produsent Jan Marius Dale a.k.a Kango. Han har tidligere medvirket i duoen Kyd & Kango som i sin tid gav ut flere 12” på engelske selskaper. Da 12-tommeren «Gul Klister» ble sluppet for et år siden satte det fart i salget og den ble pumpet på klubber i hele Europa av store navn som Rob Mello, Idjut Boys, Steve Bug, Craig Richards (Fabric), Dj T, Michael Mayer (Kompakt) og mange flere. På oppfølgeren ”Loding” kom kritikerrroste Andrew Weatherall (Two Lone Swordsmen/Rotters Golf Club) kjapt inn og lisensierte et spor til hans mix cd ”Fabric 019”. I disse dager lanseres en ny 12” kalt «FerskFesk», med remix av Trulz & Robin feat. Baseman. Den har allerede blitt listet på Ministry of Sound Radio av Zak Frost, og i sammenheng med utgivelsen var det i desember utgaven av DJ Magazine et helside intervju. I tillegg har Kango’s Stein Massiv debutert live i London og skal utover våren opptre i Berlin, Wien og London (Fabric). Kango’s Stein Massiv er en voksende snakkis i europeiske klubbmiljøer og når debutalbumet kommer bør også nordmenn stifte bekjentskap med vår landsmann Kango’s Stein Massiv.

Karpe Diem

De to tjueåringene Magdi og Chicosepoy, som sammen utgjør rapduoen Karpe Diem, er allerede kjent for sine liveopptredener fulle av humor, selvironi og oppildnende låter. Karpe Diem ble stifta i 2000, men gutta rappa litt for seg selv før det. Det fruktbare samarbeidet begynte da Magdi fant ut at han hadde sabla lyst til å vinne Ungdommens Kulturmønstring. Chicosepoy ble med. Etter mye juks og fanteri slo de seg gjennom det som var av juryer og havna til slutt i Trondheim der de spilte klassikeren «Hvor er Willy» for en fullsatt Olavshall. Det har blitt en del konserter siden det og i 2004 kom Debut-EPn Glasskår produsert av Scheme, Quest, en som heter Marius og Definite. Glasskår gikk rett inn på 9. plass på VG-lista Topp20, og klarte å holde seg på lista i hele 6 uker. Låta «Skjønner du» var radiolista i over to måneder

Kate Havnevik

Kate Havnevik startet sin musikerkarriere med å spille klassisk- og jazzgitar, men som 14-åring tok hun en u-sving, og ble med i et punkband via AKKS, med fast øvingslokale på Blitz. Senere dro hun til London for å spille musikk. Hun har jobbet mye med produsent Guy Sigsworth og mange av hennes låter er et resultat av dette samarbeidet. Andre produsenter som har vært involvert er Yoad Nevo, Valgeir Sigursson, Paul Statham, Carmen Rizzo og nylig Marius De Vries. Kate Havnevik har nylig skrevet låter med artister som Moby, Røyksopp, Timo Maas, Noel Hogan (The Cranberries) og DJ Tom Middleton. Noen av disse låtene kommer til å gis ut på deres respektive plater fremover. Kate har en stemme som strekker seg både høyt og lavt i tonelandskapet. Musikken er melodisk og til tider dramatisk. Kate innehar på mange måter flere av de gode egenskapene til artister som Bertine Zetlitz og Anja Garbarek. Det vil si evnen til å skrive de gode låtene, evnen til å finne den riktige produsenten, og evnen til å kjempe seg opp og frem i en bransje som forventer en hel del av damer med sunne ambisjoner.

www.katekobro.com

Kenneth Ishak

Kenneth Ishak spiller til daglig i det kritikerroste powerpopbandet Beezewax, men har også sitt velrenommerte soloprosjekt i full gang. I 2004 ga han ut albumet «Northern Exposure» til strålende mottakelser. Hans soloalbum nummer to kommer allerede i januar på Forward Records/Sonet, og kan best beskrives som eksperimentell studiopop a la Brian Wilson, Todd Rundgren og Phoenix. Han er en rutinert liveartist med over ti års sceneerfaring. Ishak fortjener et godt år i 2005, både med Beezewax som slipper sitt fjerde album (deres første på Warner), og som soloartist.

Kompani 69

Medlemmene RSP, Megafon, Abnormal og Tommy Payne i Kompani 69 er en gjeng harstadværinger, og er svært sparsomme på info om seg selv og det de driver med. Men selv om de er ordknappe på papiret, har de et par ting på hjertet, som de gjerne deler med deg gjennom musikken sin. Siden de er bysbarn med Jørg-1, går tankene automatisk til Tungtvann når man lytter til Kompani 69. Det leveres sløy hiphop på kav nordlandsk, men uten den store «dancehallfascinasjonen». På by:Larm kan det forventes en gjeng med drøye nordlendinger som er vant til å spille foran ti lokale, dritfulle fans. God stæmning!

Kristiania

Espen og Miriam Gulbrandsen møtte hverandre for første gang i 1995 og begynte å spille sammen som duo. I 2003 møtte de Anders Moberg, som gjerne ville produsere deres første album. Underveis i innspillingen fant de resten av medlemmene, som til sammen ble bandet Kristiania. Alle medlemmene har base i Oslo, og det er kjærligheten til hovedstaden som ga bandnavnet. De har blitt sammenlignet med band som Savoy, Simon & Garfunkel og The Cardigans, men de synes selv at det er mer treffende når de blir beskrevet som en blanding av Everything But The Girl og Eskobar! Plata «Station To Station» kom i september, og skal også slippes i Benelux, Spania, Polen, Frankrike, England, Italia og resten av Norden i løpet av 2005.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

The Launderettes

Norsk og utenlandsk musikkpresse slåss jevnlig om oppmerksomheten til band som The White Stripes, The Datsuns, The Hives, og 76 andre band med THE først i bandnavnet og et svakt punkt for 60-tallsinspirert musikk. Her hjemme i Norge har The Launderettes i årevis vært trofast mot garagerocken, noe som har gjort sitt til at de lenge har vært et hett navn i dedikerte rockekretser, med sitt særegne 60-tallssound.

På platefronten har The Launderettes blant annet albumet «Shaken and Disturbed» fra 2002, og nå senest ep-en «Take Me to the Race», på samvittigheten. På sistnevnte ep var det Anders Møller og Marius Bodin som dro i de rette spakene, og har sammen med bandet skapt et fyrverkeri av fuzz, farfisa & frenzy.

www.launderettes.no

Line Merethe Larsen

Line er kanskje best kjent fra bandet Fab Foursome som var et band “alle” skulle se forrige gang by:Larm gjestet Stavanger. I anledning by:Larm stiller Line opp alene med sitt eget repertoar. Hun spiller svevende, melodiske popsanger som blir båret frem av en utrolig vakker vokal. Dette blir en liten smakebit på hva vi kan vente oss av Fab Foursome i nærmeste framtid.

Lowdown

Fem unge menn fra Rogaland entret norske konsertscener med et brak høsten 2001. Med sin første opptreden noensinne, vant de Stavangerdelen av Zoom! Lowdown ble startet som et studioprosjekt av gitaristene Tom A. Furenes og Kenneth Soares Varhaug, men har utviklet seg til et lovende metalband. Lowdown henter inspirasjon fra band som Pantera, Meshuggah, Deftones, Slipknot, Machine Head og Faith No More, og det er derfor bare rett og rimelig at de kaller musikken de lager for hybridmetal. Debutalbumet «Unknown» (Black Balloon) kom i 2003, og byr på rivende gitarer, vokal og en blytung rytmeseksjon. Når kvintetten i tillegg har sterke låter, melodisk puls og dynamiske arrangementer, skjærer de intelligent og brutalt ut av alle sjangerklisjeer. Lowdown er klare til å føre Norges stolte metaltradisjoner videre med en stil som har vært mangelvare her til lands. Lowdown er en enorm energiutladning noe ikke minst publikum på Inferno- og Quartfestivalen 2002 fikk oppleve.

www.lowdownmetal.com

Lukas Kasha

I barneboken «The first two lives of Lukas-Kasha» blir hovedpersonen over natten forvandlet fra Lukas, en lusen loffer og småtjuv, til Kasha, konge av et mystisk land med persiske trekk. På by:Larm møter du en gjeng som for fire år siden sløyfet bindestreken og dannet bandet Lukas Kasha. Med gammelt gull som Bowie, Beatles, Stones og andre helter i bagasjen, ispedd stor forkjærlighet for garasjerock og indierock, har bandet funnet sin plass med base i Oslos rockscene. Lukas Kasha fikk i fjor gode kritikker for sin ep «You are my drug», hvor låta «USA» ble kåret til Ukas Urørt på P3. Siden den tid har bandets konserter stadig vokst i popularitet og omdømme blant konsertgjengerne i hovedstaden. Og det er nå vi vedder en femmer på at drømmen til Lukas Kasha er å gå fra å være småfolk i Oslo, til å bli helt konge i resten av verden.

Lumsk

Bandet Lumsk ble startet for fem år siden i Trondheim av to gode venner, og i dag er de åtte medlemmer ute med plate på Tabu Recordings. Plata «Åsmund Frægdegjevar» kom i 2003. På oppfølgeren har de valgt å samarbeide med den anerkjente Trondheimsforfatteren Birger Sivertsen, som vil bidra med tekster. Plata skal være lanseringsklar til rett over påske. I mellomtiden minner vi gjerne om at Scream Magazine skrev dette: «Sannsynligvis noe av det mest interessante som har skjedd på den norske metalscenen i år.»

www.lumsk.com