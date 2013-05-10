Amerikansk pris til Elin Furubotn

Furubotn mottar Indie Acoustic Project’s Best CD of 2012 i klassen for rock.

Låtskriver og sanger Elin Furubotn får prisen for sitt femte album ”Heilt nye vei”. Det norskspråklige albumet var nominert som en av tre finalister i klassen for «innovative, independent acoustic music».

Foto: C. F. Wesenberg

Elin Furubotn startet sin musikalske karriere i Ten Sing-koret i barndomsbygda Tonstad i Sirdal og har gitt ut fire album fra før, to av dem på Kirkelig kulturverksted.

The Indie Acoustic Project awards ble stiftet for å skape økt bevissthet rundt artister og plateselskaper i sjangeren gjennom å gi anerkjennelse særlig nyskapende arbeid fra hele verden. Prisen går til uavhengie produsenter av akustisk musikk, og meningen er å hjelpe artistene til å nå et større publikum.