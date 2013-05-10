Populærmusikk

Amerikansk pris til Elin Furubotn

10.05.2013
- Red.

Furubotn mottar Indie Acoustic Project’s Best CD of 2012 i klassen for rock.

Låtskriver og sanger Elin Furubotn får prisen for sitt femte album ”Heilt nye vei”. Det norskspråklige albumet var nominert som en av tre finalister i klassen for «innovative, independent acoustic music».

#gallery-19 {
margin: auto;
}
#gallery-19 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-19 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-19 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Foto: C. F. Wesenberg

Elin Furubotn startet sin musikalske karriere i Ten Sing-koret i barndomsbygda Tonstad i Sirdal og har gitt ut fire album fra før, to av dem på Kirkelig kulturverksted.

The Indie Acoustic Project awards ble stiftet for å skape økt bevissthet rundt artister og plateselskaper i sjangeren gjennom å gi anerkjennelse særlig nyskapende arbeid fra hele verden. Prisen går til uavhengie produsenter av akustisk musikk, og meningen er å hjelpe artistene til å nå et større publikum.

