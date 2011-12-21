Lokale brukere må betale mer etter nedskjæringer på Kilden kulturhus.

Kilden teater- og konserthus i Kristiansand fikk to millioner kroner mindre enn forventet av kommunen til drift av kulturhusdelen. De har derfor måttet endre sitt opprinnelige budsjett for åpningsåret 2012.

— Vi har kuttet alle kostnader vi mener er forsvarlig å kutte. Vi hadde blant annet lagt til grunn en opptrapping med en ny medarbeider, det blir ikke noe av. Vi har avlyst noen planlagte arrangementer. Jeg kan ikke si hva det er, fordi de ikke var offentlig kjent. Og så må vi tenke på inntektene, og ta litt høyere leie for utleie av saler og utstyr enn det vi opprinnelig hadde lagt opp til. Vi kommer også til å ta betaling for flere arrangementer enn planlagt for å komme i balanse i 2012, sier Gunnar Thon Lossius, som er stabs- og økonomidirektør ved Kilden.

Det blir ingen endringer i leieavtaler som Kilden allerede har skrevet. Det betyr at blant annet Punktfestivalen ikke får økt leiepris når de inntar huset neste høst.

Rammer lokalt

Kilden har i utgangspunktet operert med en todelt prisliste for utleie. Lokale aktører og amatører skulle i utgangspunktet ha en redusert sats i forhold til profesjonelle aktører. Nå blir det én sats for alle.

— Så denne endringen går først og fremst ut over de lokale leietagerne?

— Ja, den gjør egentlig det. Dessverre. Vi mener i og for seg at vi har priser det går an å leve med for de aller, aller fleste, men den lokale rabatten blir ikke iverksatt.

Leit

Kilden har fattet et prinsippvedtak på at foajeen skal være gratis.

— Vi ønsker ikke å iverksette tiltak som gjør at vi ikke lenger er et åpent hus. Folk kan komme i åpningstiden og oppleve huset vårt. Det har vi lagt vår ære i, til tross for denne situasjonen.

— Rammer dette ambisjonene til kulturhusdriften for 2012?

— Vi har fremdeles et høyt ambisjonsnivå og har aktiviteter for de fleste tenkelige publikumsgrupper. Det er noe redusert i forhold til våre ultimate ønsker, men vi skal ha et rikt tilbud innenfor den biten også, selv om vi synes det er leit at kapasiteten ikke blir fullt utnyttet.

Institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør finansieres 70 prosent av staten og 30 prosent av kommunale og regionale myndigheter. Kulturhusdriften er et kommunalt og regionalt anliggende.