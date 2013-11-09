Rammer det frie feltet

I regjeringen står det at kulturlivets frilansere skal prioriteres. – Med så store reduksjoner i Kulturfondet og Statens kunstnerstipend, er det vanskelig å se at dette er fulgt opp, mener kulturrådsleder Yngve Slettholm.

Regjeringen Solbergs nye forslag til Kulturbudsjett tilsier en økning av budsjettet på 6,3 % sammenliknet med år 2013. Regjeringen Stoltenberg foreslo en økning på drøyt 200 millioner mer (inkludert i dette tallet er midler til kutlurskoletimen, som formelt sett bevilges gjennom kunnskapsdepartementet).

For noen betyr dette ikke bare at bevilgningen står stille, men også reelle kutt. Det gjelder Norsk kulturfond, som er foreslått redusert med 62 mill kr. I følge Norsk kulturråd medfører dette en liten reduksjon i forhold til 2013.

Særlig går reduksjonen ut over rådets post 55/56 og post 74. Sistnevnte post gir årlige tilskudd til drift av en rekke enkelttiltak og virksomheter innenfor hele kunst- og kulturfeltet. Posten er foreslått redusert med 14,5 millioner kroner, samtidig som departementet ber om at tilskuddet til aktivitetsmidler til kor, samt engangstilskudd til Litteraturhuset i Oslo og Litteraturhuset i Bergen prioriteres innenfor denne rammen.

— Hvis det legges opp til reduksjon i denne størrelsesorden, kan det bli omfattende kutt for mange av mottakerne. Sannsynligvis kan flere tiltak miste hele statsstøtten etter å ha mottatt fast tilskudd i mange år. Det vil de ikke få vite før langt inn i budsjettåret, sier rådsleder Yngve Slettholm i en pressemelding.

Han mener at Regjeringens forslag går ut over frilanserne og det frie feltet, til tross for at det i regjeringserklæringen står at disse gruppene skal prioriteres.

— Med så store reduksjoner i Kulturfondet og Statens kunstnerstipend, er det vanskelig å se at dette er fulgt opp, særlig når det, så vidt jeg forstår, ikke er kuttet i bevilgninger til faste kunstinstitusjoner, sier Slettholm.

Les hele Kulturrådets pressemelding.