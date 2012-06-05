Hulen truet

…men byrådsleder vil sikre videre drift.

Hulen er blant Bergens mest kjente lokaler. Siden oppstarten i 1969 har bomberommet på Nygårdshøyden vært utested og konsertscene, drevet på frivillig basis av studenter. Nå er driften truet grunnet en konflikt mellom Bergen kommunale bygg (BKB) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hulen er ett av mange anlegg Sivilforsvaret ikke lenger har bruk for, og de ønsker derfor å selge det til kommunen.

DSB vil ha 4,9 millioner kroner for eiendommene, kommunens egen takst er på to millioner kroner. Men i følge BA vil ikke byrådet betale noe som helst – eierskapsbyråd Liv Røssland mener at anleggene skal overføres til Bergen kommune vederlagsfritt. Det kan bety slutten på 43 års drift for utestedet.

Protestene spretter nå opp både her og der. En egen Facebook-side er selvfølgelig etablert, og underskiftskampanjen er godt i gang.

Den friskeste protesten så langt kommer likevel fra en som virkelig bør kunne påvirke Hulens skjebne. Bergens byrådsleder Monica Mæland (H) reagerer like godt med å true DSB med utkastelse fra sine lokaler, samtidig som hun garanterer at Hulen skal få bli.

— Vi kommer til å sikre at Hulen får bli der de er, sier hun til Bergens Tidende.