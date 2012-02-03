Politikk & debatt

Bok og blues får hus

Publisert
03.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Notodden bygger for 160 millioner.

Notodden kommune og byens bluesfestival står bak det nye kulturhusprosjektet Bok & Blueshuset.

Denne uken ble det vedtatt i kommunestyret at bygget til 160 millioner kroner skal oppføres, melder NRK.

Glede og entusiasme

I kulturhuset skal det være et bluessenter, kino, bibliotek, musikkskole, scene og cafe.

Jørn Christensen, ordfører for Høyre, sier til NRK at han er sikker på at kommunen har råd til et slikt løft, mens styreleder i Notodden bluesfestival og tidligere ordfører i byen, Lise Wiik, er glad.

— Selv om jeg ikke er ordfører lenger, har jeg stor omsorg for Notodden, og jeg er helt sikker på at dette er en god og riktig beslutning, sier hun, og vektlegger at bluesmusikken som varemerke for byen nå blir understreket.

Feilprioritering

Vedtaket møtte motstand fra Frps representant Nils Bjørnflaten som mener at fordi Notodden er en fattig kommune bør helse, omsorg og skole prioriteres først.

— Konsekvensen er at økonomien blir skviset ytterligere. Jeg tror ikke vi har sett alt ennå, dessverre, sier Bjørnflaten til NRK.

DebattPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

