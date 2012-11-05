Odd Børretzen er død

Den kjente sangeren og forfatteren ble 85 år gammel.

Odd Børretzen døde natt til lørdag 3. november på Sykehuset i Vestfold etter en måneds sykeleie.

Børretzen ble født i Hjelmeland 21. november 1926 og vokste opp i Oslo. Han platedebuterte med det selvtitulerte albumet «Odd Børretzen» i 1970 og ga totalt ut 21 album i løpet av sin levetid.

Albumet «Noen ganger er det all right» fra 1995 med Lars Martin Myhre på gitar, er kanskje blitt stående som Børretzens mest kjente utgivelse. Den siste platen han spilte inn var «Saltholmen», sammen med Margaret Skjelbred, Jon Rosselund og Olaf «Knerten» Kamfjord. Platen ble gitt ut i 2009.

Børretze har også arbeidet som illustratør, oversetter og forfatter.

