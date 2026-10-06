Ola Magnus+Gjermshus+og+Ingrid+Heckmann+Hagen

MUSIKAL OM ANDRE VERDENSKRIG: Ola Magnus Gjermshus og Ingrid Heckmann Hagen står på scenen fra lørdag av.(Foto: Ida Igesund)

NotisMusikkteater

Nyskrevet Vestfold-musikal

Publisert
06.10.2026 13:00
Skrevet av
- Red.

I Sandefjord satser denne musikalgjengen på nytt, norsk fra bunnen av. De vil gjøre et poeng ut av at det kan gjøres utenfor Oslo, og uten store internasjonale kjente stykker.

Krigen er skrevet av Johan Osuldsen og Dorina Marie Iversen, med nykomponert musikk av Mathias Luppichini.

I de bærende rollene står blant andre Lisa Stokke, André Søfteland, Anders Hatlo, Haldor Lægreid, Ingrid Heckmann Hagen, Ola Magnus Gjermshus, Sofie Bjerketvedt og Mari Kjølstad, sammen med et stort ensemble.
– I en norsk musikalverden hvor vi i stor grad importerer titler og konsepter som allerede har bevist sin verdi internasjonalt, har vi brukt flere år på å utvikle et helt nytt norsk verk fra bunnen av – og vi gjør det utenfor både Oslo og institusjonsteatrenes egne produksjonsapparater.

Det skriver Tonga Produksjoner ved Dorina Marie Iversen i en pressemail før ukas premiere på krigs-musikalen med handling henta fra Vestfolds kyst på 1940-tallet.

Forestillingen åpner ute på havet, midt ute i Atlanteren, heter det i programmet. Hvalfangerne har seilt ut i fredstid uten anelse om hva som venter. På hjemveien bryter krigen ut. Skipene ledes til alliert havn, og i løpet av kort tid blir de trent opp og gjort til en del av det allierte krigsmaskineriet. Derfra sendes mange av dem ut i livsfarlig konvoifart over Atlanteren, med fiendtlige ubåter under kjølen og døden som en konstant fare. Hjemme strammes okkupasjonens grep.

De samme arrangørene/produsentene laget også Havet, som resulterte i terningkast 5 fra Aftenpostens anmelder og anbefalingen; «hadde du ikke tenkt deg til Sandefjord i sommer, så må du.»

I følge Iversen fikk da resten av bransjen øynene opp for at det faktisk går an å utvikle og produsere profesjonelt, nyskrevet musikkteater utenfor de store byene, og nå vil de gjenta det, i større skala.

Teater Ibsen har vært samarbeidspartner i manusutviklingen.

Dorina Marie IversenJohan OsuldsenMathias Luppichini

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