Kunstmusikk

Utenlandske finalister

27.11.2014
- Red.

Tre internasjonale kandidater er i finalen i Prinsesse Astrids Musikkpris som i år arrangeres for dirigenter.

Prinsesse Astrid Musikkpris pågår i disse dager i Trondheim.

Gjennom to dager har 12 unge dirigenter fra hele verden prøvd seg foran en internasjonal jury bestående av Marc Soustrot (sjefdirigent i Malmö Symfoniorkester), Walter Weller, Anna-Maria Helsing, (tidligere sjefdirigent for Oulu Sinfonia), Timothy Walker (musikkdirektør i London Philharmonic Orchestra) og Anna Gebert (første konsertmester i Trondheim Symfoniorkester).

De tre kandidatene som har gått til finalen er Elena Schwarz, Sveits/Australia, Giancarlo Rizzi, Italia og Marcio da Silva, Brasil.

De tre kjemper i kveld om å vinne prisen på 200 000 kroner. Finalen finner sted i Olavshallen hvor finalistene dirigerer Trondheim Symfoniorkester i en klassisk ouverture og første sats fra en av Tsjaikovskijs symfonier (nr. 4, 5 eller 6).

Mayumi Kanagawa og Prinsesse Astrid, fru Ferner Foto: TSO

Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris til japansk-amerikanske fiolinist

Mayumi Kanagawa mottok prisen etter sin fremføring av Tsjaikovskijs fiolinkonsert i finalen med Trondheim Symfoniorkester torsdag kveld.

