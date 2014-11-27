Utenlandske finalister

Tre internasjonale kandidater er i finalen i Prinsesse Astrids Musikkpris som i år arrangeres for dirigenter.

Prinsesse Astrid Musikkpris pågår i disse dager i Trondheim.

Gjennom to dager har 12 unge dirigenter fra hele verden prøvd seg foran en internasjonal jury bestående av Marc Soustrot (sjefdirigent i Malmö Symfoniorkester), Walter Weller, Anna-Maria Helsing, (tidligere sjefdirigent for Oulu Sinfonia), Timothy Walker (musikkdirektør i London Philharmonic Orchestra) og Anna Gebert (første konsertmester i Trondheim Symfoniorkester).

De tre kandidatene som har gått til finalen er Elena Schwarz, Sveits/Australia, Giancarlo Rizzi, Italia og Marcio da Silva, Brasil.

De tre kjemper i kveld om å vinne prisen på 200 000 kroner. Finalen finner sted i Olavshallen hvor finalistene dirigerer Trondheim Symfoniorkester i en klassisk ouverture og første sats fra en av Tsjaikovskijs symfonier (nr. 4, 5 eller 6).