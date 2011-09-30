Pris til Mørk og Gimse

Mottar Musikkritikerprisen for Beethoven-framføring.

Truls Mørk, cello, og Håvard Gimse, klaver, ble tildelt Musikkritikerprisen 2010/2011 for framføringen av Ludvig van Beethoven under Festspillene i Bergen 2011.

Aftenpostens kritiker Astrid Kvalbein holdt tale ved prisutdelingen og sa blant annet “noen ganger får jeg lyst til å bare holde helt kjeft etter en konsert, være helt stille og håpe at verden rundt også kan tie en liten stund, for å ta inn etterklangen av det som har skjedd.”

Mørk og Gimse mottok hvert sitt trykk Svein Finnerud som begge har tittelen “Brev til John Cage”.

