Kunstmusikk

Pris til Mørk og Gimse

Publisert
30.09.2011
Skrevet av
- Red.

Mottar Musikkritikerprisen for Beethoven-framføring.

Truls Mørk, cello, og Håvard Gimse, klaver, ble tildelt Musikkritikerprisen 2010/2011 for framføringen av Ludvig van Beethoven under Festspillene i Bergen 2011.

Aftenpostens kritiker Astrid Kvalbein holdt tale ved prisutdelingen og sa blant annet “noen ganger får jeg lyst til å bare holde helt kjeft etter en konsert, være helt stille og håpe at verden rundt også kan tie en liten stund, for å ta inn etterklangen av det som har skjedd.”

Les hele talen her.

Mørk og Gimse mottok hvert sitt trykk Svein Finnerud som begge har tittelen “Brev til John Cage”.

Kritikerlaget har denne siden på nett.

Priser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Håvard Gimse

Gimses piano

Pianist Håvard Gimse er blant musikerne som opptrer under Oslo Kammermusikkfestival. Fredag 19. august kan han sees i Universitetets nyoppusede...

Håvard Gimse piano (Foto: John Andresen)

Håvard Gimse: Ein egen klang

INTERVJU: Håvard Gimse er ein av dei deltakarande utøvarane under ICMF Stavanger. I dette intervjuet fortel pianisten om sin bakgrunn...

Truls Mørk

Truls Mørk: Tonene man spiller forsvinner jo i det lange løp

Det går fort i svingene med Truls Mørk. Denne uken kommer hans nye CD med Benjamin Brittens tre cellosuiter ut...

Flere saker

Alan Walker

Alan Walker-låt legges ut som NFTer

Svensk NFT-selskap selger eierrettigheter i låter. Stykkevis.

Dark Times

Ingen tigerstad uten Tiger

De kompromissløse musikktilbyderne i Tiger feirer 25 år. Et sted for den siste hverdagsmystikken, og der kassetter kan bli salgssukssesser.

Leif Jone Ølberg fra Bodø gjør suksess på danske operascener

Gjør hovedroller i Danmark, strøjobber i Norge

Leif Jone Ølberg fra Bodø kaprer de store rollene i Danmark. Men mellom de lengre engasjementene skaper han sine egne...