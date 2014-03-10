Oslo huser Nordiske Musikkdager
Organiseringen av musikkdagene går på rundgang mellom de nordiske landene. I september er Ultima vertskap.
Nordiske Musikkdager har røtter tilbake til 1888 og regnes som et viktig møtepunkt for nordiske komponister.
I år er Ultima vertskap, og de nordiske musikkdagene skjer 17-24 september, i flukt med Ultimas festivalperiode 10-20 september.
I tillegg til verkene som er plukket ut av den nordiske juryen, kan komponister melde seg på til ‘PechaKucha’, med raske presentasjoner av ideer og arbeid i prosess.
Blant 315 nordiske komponister er 21 plukket ut og under festivaldagene kan du høre musikk av:
• Kaj Aune (DK)
• Jeppe Just Christensen (DK)
• Morten Ladehoff (DK)
• Simon Løffler (DK)
• Maija Hynninen (FI)
• Sampo Haapamäki (FI)
• Hiraki Kiyama (FI)
• Osmo Tapio Räihälä (FI)
• Rikhardur Fridriksson (IS)
• Thuridur Jonsdottir (IS)
• Natasha Barrett (NO)
• Risto Holopainen (NO)
• Øyvind Torvund (NO)
• Erik Bünger (SE)
• Hanna Hartman (SE)
• Victor Lisinski (SE)
• Ida Lundén (SE)
• Jens Peterson-Berger (SE)
• Karin Rehnqvist (SE)
• Johan Svensson (SE)
• Djuro Zivcovic (SE)
Juryen har bestått av Hafdis Bjarnadottir, Christian Winther Christensen, Pär Mårtenson, Lotta Wennakoski og Lars Petter Hagen.
