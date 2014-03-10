Oslo huser Nordiske Musikkdager

Organiseringen av musikkdagene går på rundgang mellom de nordiske landene. I september er Ultima vertskap.

Nordiske Musikkdager har røtter tilbake til 1888 og regnes som et viktig møtepunkt for nordiske komponister.

I år er Ultima vertskap, og de nordiske musikkdagene skjer 17-24 september, i flukt med Ultimas festivalperiode 10-20 september.

I tillegg til verkene som er plukket ut av den nordiske juryen, kan komponister melde seg på til ‘PechaKucha’, med raske presentasjoner av ideer og arbeid i prosess.

Blant 315 nordiske komponister er 21 plukket ut og under festivaldagene kan du høre musikk av:

• Kaj Aune (DK)

• Jeppe Just Christensen (DK)

• Morten Ladehoff (DK)

• Simon Løffler (DK)

• Maija Hynninen (FI)

• Sampo Haapamäki (FI)

• Hiraki Kiyama (FI)

• Osmo Tapio Räihälä (FI)

• Rikhardur Fridriksson (IS)

• Thuridur Jonsdottir (IS)

• Natasha Barrett (NO)

• Risto Holopainen (NO)

• Øyvind Torvund (NO)

• Erik Bünger (SE)

• Hanna Hartman (SE)

• Victor Lisinski (SE)

• Ida Lundén (SE)

• Jens Peterson-Berger (SE)

• Karin Rehnqvist (SE)

• Johan Svensson (SE)

• Djuro Zivcovic (SE)

Juryen har bestått av Hafdis Bjarnadottir, Christian Winther Christensen, Pär Mårtenson, Lotta Wennakoski og Lars Petter Hagen.

