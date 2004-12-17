Kunstmusikk

Oslo-Filharmonien søker kommunikasjonssjef

Publisert
17.12.2004
Skrevet av
- Red.

Oslo-Filharmonien vil styrke og modernisere sin kommunikasjon overfor publikum, media, fagmiljøer og samarbeidspartnere. I denne sammenheng lyser orkesteret nå ut en stilling som kommunikasjonssjef, som skal ha ansvar for å lede dette arbeidet. Kommunikasjonssjefen skal inngå i ledergruppen og rapportere til direktøren. Søknadsfristen er 7. januar 2005. Her kan du lese utlysningen.

KOMMUNIKASJONSSJEF

Oslo-Filharmoniens kommunikasjonsavdeling er under utvikling. Kommunikasjonssjefen skal ha det overordnede ansvaret for områdene merkevarebygging, informasjon, presse, salg, marked, sponsor- og samfunnskontakt. Stillingen representerer en enestående mulighet til å utvikle en ny standard for kommunikasjon i norsk kulturliv. Den vi søker må kunne utvikle og gjennomføre effektive kommunikasjonsstrategier og -tiltak, og lede og inspirere en avdeling under omstilling. Kommunikasjonssjefen inngår i ledergruppen og rapporterer til direktøren.

Sentrale arbeidsoppgaver for kommunikasjonssjefen være å planlegge og gjennomføre:

· Merkevarebygging, informasjons- og salgsarbeid
· Omdømmestrategier og samfunnskontakt
· Vedlikehold og videreutvikling av sponsorarbeid
· Internkommunikasjon
· Budsjett- og personalansvar for avdelingen

Den Oslo-Filharmonien søker skal ha følgende egenskaper og kvalifikasjoner:

· Høyere, relevant utdanning
· Relevant erfaring, min. 6-8 år
· Evner til strategisk planlegging og stor arbeidskapasitet
· Språkkunnskaper, minimum engelsk skriftlig og muntlig

Det legges vekt på søkers kunnskaper om musikk- og kulturfeltet i Norge og internasjonalt. Lønn etter avtale. Pensjonsordning. En del reisevirksomhet må påregnes. Ansettelse snarest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Filharmoniens direktør Morten Walderhaug.

Skriftlig søknad uten attester merket ”Kommunikasjonssjef”, sendes innen 7.1. 2005 til:
Oslo-Filharmonien, Postboks 1607 Vika, 0119 Oslo, eller pr. e-post: kommunikasjonssjef@oslophil.com .
Oslo-Filharmonien: telefon 22014900

Stiftelsen Oslo-Filharmonien er Norges største nasjonale orkesterinstitusjon. Oslo-Filharmonien gir årlig ca. 100 konserter i Oslo Konserthus og på turné i inn- og utland. Av et budsjett på ca. 115 mill. kroner, utgjør statsstøtten ca. 73% og billett- og sponsorinntekter resten. Oslo Filharmoniske Orkester består av 108 musikere og samarbeider med verdens ledende dirigenter og solister.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
GenreKunstmusikkStillinger

