Kunstmusikk

Orkesterspillmusikk i Trondheim

17.10.2012
Embret Rognerød

Trondheim Symfoniorkester fremfører spillmusikk.

Trondheim Symfoniorkester, under ledelse av Charles Hazlewood, fremfører spillmusikken fra fjorårets «L.A. Noir» for første gang med fullt orkester i Olavshallen 8. november. Konserten har fått navnet «SCORE – Orchestral Game Music».

TSO spiller også musikk fra fra spill som «Hal», «Sonic the Hedgehog», «Final Fantasy»og «Age of Conan

«Vi ønsker å samle musikkelskere med eller uten erfaring med spillenes verden, spillnerder og onlinefanatikere. Få spillmusikken i storformat i konsertsalen,» skriver TSO i en pressemelding.

