Kunstmusikk

Operasesongen 2013/14

11.04.2013
- Red.

Le Grand Macabre — og Øyvind Mæland — til Operaen

Operaens sesongprogram for 2013-14 ble lagt frem i dag. Programmet er det første Ingrid Lorentzen og Per Boye Hansens legger frem etter at de høsten 2012 tiltrådte som ballettsjef og operasjef.

Sesongens åpningsforestilling blir Le Grand Macabre. György Ligetis eneste opera og regnes som en av de viktigste i det 20. århundre. Verket fra 1977 er aldri tidligere spilt i Norge, men gjøres nå med regi av det spanske regikollektivet La Fura dels Baus.

Også Händels Alcina spilles for første gang i Norge, med spanske Francisco Negrin som regissør og Barokksolistene i orkestergraven.

Nye verk
På Scene 2 debuterer en ung norsk komponist. Tittelen på Øyvind Mælands opera er Ad undas – Solaris korrigert. Også Nils Henrik Asheim bidrar med ny musikk til Stormen – Forteljinga om Miranda og Ferdinand. Sistnevnte er det første samarbeidet mellom Barnekoret og Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett.

Samme sted inntas av Hege Schøyen og Øivind Blunck, som sammen med operasolistene Eli Kristin Hanssveen og Thor Inge Falch byr på en ny forestilling med manus av Knut Nærum. Operasesongen avsluttes med Wagners Den flyvende hollender på Hovedscenen, med Terje Stensvold i tittelrollen.

Hele operaprogrammet finner du hos operaen.no

