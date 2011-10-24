Ny sjef for Tromsø kammerorkester

Henning Kraggerud overtar.

Fiolinist Henning Kraggerud tar over som ny kunstnerisk leder for Tromsø Kammerorkester. Det ble gjort kjent på en pressekonferanse mandag 24. oktober.

Kraggerud har tidligere gjestet orkesteret som spillende leder.

— Tromsø Kammerorkester var et av de første orkestrene som inviterte meg til å lede, i tillegg til å være solist. Helt siden da har jeg elsket å jobbe med dem. Grunnen til at jeg trives så godt er at orkestret virkelig liker å jobbe, derfor ble jeg svært glad da denne forespørselen kom. Jeg husker spesielt turnéen vi gjorde sammen med Vivaldi, hvor de viste at de for hver konsert ville komme videre, at det alltid var ok å kreve mer, og resultatet var spektakulært bra i internasjonal målestokk. Et sånt orkester vil jeg selvsagt jobbe mer med, sier Kraggerud i en pressemelding.