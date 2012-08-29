Kunstmusikk

Godt mottatt i USA

Publisert
29.08.2012
Skrevet av
- Red.

Henning Kraggerud med karriere- høydepunkt i Hollywood Bowl.

Forrige torsdag spilte fiolinist Henning Kraggerud med Los Angeles Philharmonic Orchestra i Hollywood Bowl.

Ifølge manager Kjell Wernøe ble det en braksuksess og et karrierehøydepunkt for Kraggerud på lik linje med da han fremførte Tsjaikovskis fiolinkonsert på The Proms i London i 2010 og konserten i 2009 i New Yorks Carnegie Hall som solist med Orpheus Chamber Orchestra.

Følg Ballade på Facebook

Kraggerud spilte også ekstranummer, som var en fantasi over et tema av Ole Bull.

Ifølge Wernøe i Pro Arte var det opp mot seks tusen mennesker på konserten.

Kraggerud er aktuell med albumet «Nordiske Fiolinfavoritter», og fra i høst overtar han som kunstnerisk og spillende leder av Tromsø Kammerorkester.

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ny sjef for Tromsø kammerorkester

Henning Kraggerud overtar.

E Munch: Badende kvinne og barn

Musikk på en utstilling

15 komponister fra 10 land har skrevet musikken når Hennig Kraggerud spiller for Edvard Munch i Haugar-museet i Tønsberg.

Flere saker

Politi

Politiet møter utelivsbransjen i Oslo

Hovedorganisasjonen Virke arrangerer møte om samarbeid og dialog med Oslopolitiet.

Fra platemesse/Platecover Sandy

Platemessa på Rockefeller 35 år

Lørdag 2. desember er det igjen klart for platemesse på Rockefeller – på 35. året.

Maia Urstad Foto: Aslaug Olette Klausen

Kan kunsten ta over radioen?

Begrensninger og muligheter for lydkunst i radioformatet, hva nå det betyr i dag, ble diskutert under Borealisfestivalen.