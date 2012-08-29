Godt mottatt i USA

Henning Kraggerud med karriere- høydepunkt i Hollywood Bowl.

Forrige torsdag spilte fiolinist Henning Kraggerud med Los Angeles Philharmonic Orchestra i Hollywood Bowl.

Ifølge manager Kjell Wernøe ble det en braksuksess og et karrierehøydepunkt for Kraggerud på lik linje med da han fremførte Tsjaikovskis fiolinkonsert på The Proms i London i 2010 og konserten i 2009 i New Yorks Carnegie Hall som solist med Orpheus Chamber Orchestra.

Kraggerud spilte også ekstranummer, som var en fantasi over et tema av Ole Bull.

Ifølge Wernøe i Pro Arte var det opp mot seks tusen mennesker på konserten.

Kraggerud er aktuell med albumet «Nordiske Fiolinfavoritter», og fra i høst overtar han som kunstnerisk og spillende leder av Tromsø Kammerorkester.