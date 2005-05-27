Kunstmusikk

– NRK radio kan det !

Publisert
27.05.2005
Skrevet av
Magne Espelund

NRK har måttet tåle sterk kritikk fra mange hold for programprofilen i P2 – spesielt i forhold til kunstmusikkdekningen. Men nå får kanalen også ros: – P2 har medarbeidere som prøver å ivareta interessene til de som har lært seg å lytte til klassisk musikk, skriver Magne Espelund, som har fått realisert en drøm igjennom en operatur til Berlin i P2s regi. Målet var fire operaforestillinger i løpet av en helg, under kyndig veiledning av NRKs ansatte. – Vi vendte hjem nærmest i musikalsk rus, og vi diskuterte alt da nye utflukter og mål, skriver en begeistret Espelund, som også ønsker programmene Kontrapunkt og Hovedscenen tilbake til NRK s TV-sendinger.

Av Magne Espelund, Lillehammer

P2 har medarbeidere som prøver å ivareta interessene til de som har lært seg å lytte til klassisk musikk.

En definisjon av «klassisk», er musikk som har fulgt menneskene i århundreder uten å bli forslitt og uaktuell. Opera er vel denne musikkens sterkeste og mest uttrykksfulle form. En opplever utfoldelse, vokalt og instrumentalt – og dramatikk.

I musikalsk rus

En drøm ble til virkelighet for de som kom med på operatur til Berlin 7.-11.april. Turen ble lansert i radioprogrammet «Ring inn musikken», og musikalsk og operahistorisk veiledning var ved Nina Krohn og Per Olav Reinton i P2. Åsmund Kråkevik (programleder i NRK Alltid Klassisk, red. anm:) holdt flokken på ca. 30 samlet under våre besøk i tre store operahus, og på fire flotte forestillinger.

Vi vendte hjem nærmest i musikalsk rus, og vi diskuterte alt da nye utflukter og mål. Meningsutveksling ble det også i et nytt forum i Barratt Dues Institutt dagen etter. Nå i regi av den unge Lytterforening for Klassisk Musikk, spesielt rettet mot musikkstrategien i NRKs kanaler. Representanter for NRK var kultursjef Nita Kapoor m.fl. Hun fikk mange innspill og oppfordringer, og reagerte positivt.

Hvem dekker de unge utøverne?

Ungdommen var representert, og det temaet som dominerte fra alle aldersgrupper, var fraværet av oppmerksomhet mot unge studenter og utøvere av klassisk musikk, i sterk kontrast til oppmerksomheten rettet mot idoldeltagere og popgrupper.

To innlegg vakte spesiell oppmerksomhet. Det ene var to unge jenter som stilte spørsmål om hva som er så uinteressant ved ofte virtuose utøvere i klassisk genre? At dette er interessant fikk vi glimrende demonstrert da tre unge utøvere på violin, cello og piano, framførte en flott komposisjon av Edvard Grieg. Disse tre var alle elever ved Instituttet, og hadde tatt studiene og forberedelsene på alvor !

15 minutter vill hjelpe

Var ikke dette et sterkt innlegg til støtte for Lytterforeningens krav til NRK om å få et «hjørne» for unge klassiske utøvere, gjerne i P1?

Beskjedne 15 min i uka ville hjelpe. Vi ber ikke om opp mot en time 10 ganger i uka, som andre interesser har blitt tilgodesett med, gjennom Wasabi og Radioselskapet.

Disse får dessuten sitt behov dekket i minst 3 andre radiokanaler ! Vi ønsker oss også Kontrapunkt tilbake i NRK fjernsynet ! Og hvor blir det av Hovedscenen ?

